Dijkshoorn wijst naar Ajax-fans: "Verbijstering op hun koppen"

Ajax speelde zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 2-2 gelijk tegen PSV, maar Nico Dijkshoorn heeft zich voor de wedstrijd gestoord aan de erehaag voor de landskampioen. De verslaggever zag dat ook de supporters van Ajax 'niet blij' waren.

"Verbijstering op hun koppen. Stonden ze, met een rood-witte shawl om hun nek, te kijken naar Ajacieden die applaudisseerden omdat PSV kampioen was geworden. Op Ajax-gras. Vlak voor een Ajax-tribune, in een stadion dat naar Cruijff is vernoemd", schrijft hij op de website van VI. "Een schandvlek die niet makkelijk kan worden weggepoetst. Het zegt alles over de huidige situatie bij Ajax", aldus Dijkshoorn.

"Er bestaat blijkbaar helemaal geen band tussen de Ajax-aanhang en Jordi Cruijff. Het bestuur druppelt als aanhangend kookvocht om Jordi’s voeten", vervolgt hij kritisch. "Alleen iemand die helemaal niets heeft begrepen van het Nederlandse voetbal en de clubsentimenten die daar de laatste twintig jaar doorheen gieren, komt op het idee om een erehaag neer te zetten voor PSV", constateert Dijkshoorn.