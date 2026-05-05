2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Dijkshoorn wijst naar Ajax-fans: "Verbijstering op hun koppen"

Niek
Nico Dijkshoorn
Nico Dijkshoorn Foto: © Pro Shots

Ajax speelde zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 2-2 gelijk tegen PSV, maar Nico Dijkshoorn heeft zich voor de wedstrijd gestoord aan de erehaag voor de landskampioen. De verslaggever zag dat ook de supporters van Ajax 'niet blij' waren. 

"Verbijstering op hun koppen. Stonden ze, met een rood-witte shawl om hun nek, te kijken naar Ajacieden die applaudisseerden omdat PSV kampioen was geworden. Op Ajax-gras. Vlak voor een Ajax-tribune, in een stadion dat naar Cruijff is vernoemd", schrijft hij op de website van VI. "Een schandvlek die niet makkelijk kan worden weggepoetst. Het zegt alles over de huidige situatie bij Ajax", aldus Dijkshoorn.

"Er bestaat blijkbaar helemaal geen band tussen de Ajax-aanhang en Jordi Cruijff. Het bestuur druppelt als aanhangend kookvocht om Jordi’s voeten", vervolgt hij kritisch. "Alleen iemand die helemaal niets heeft begrepen van het Nederlandse voetbal en de clubsentimenten die daar de laatste twintig jaar doorheen gieren, komt op het idee om een erehaag neer te zetten voor PSV", constateert Dijkshoorn. 

"Ik denk dat het een kantelpunt kan worden. Sjaak Swart, die krijgen ze nu de komende jaren helemaal niet meer stil", voorspelt hij. "Opeens voel ik zelfs enige sympathie voor Sjaak, die ooit een scheidsrechter helemaal verrot schold in een of andere Ajax-businessruimte. Het is natuurlijk gekkenwerk, die eeuwige absurde haat richting Rotterdam en Eindhoven, maar dit, netjes in de rij gaan staan voor PSV, dat moet het idee zijn geweest van iemand die helemaal niets begrijpt van de Amsterdamse supporters", stelt Dijkshoorn. 

"Het was ook zo ongelofelijk kilo’s mosterd na de maaltijd. PSV was zelfs al met de hele selectie wezen hossen op Ibiza", blikt hij terug. "Gaan we het trouwens een volgende keer over hebben, dat gênante reisje voor volwassen mannen. Rosé uit de navel van een vrouw drinken en dansen op de nieuwste hit van DJ Cumflower, ik heb zomaar het idee dat bijvoorbeeld iemand als Kasper Dolberg daar voor zou hebben bedankt", besluit Dijkshoorn. 

