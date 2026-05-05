Dijkshoorn wijst naar Ajax-fans: "Verbijstering op hun koppen"
Ajax speelde zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 2-2 gelijk tegen PSV, maar Nico Dijkshoorn heeft zich voor de wedstrijd gestoord aan de erehaag voor de landskampioen. De verslaggever zag dat ook de supporters van Ajax 'niet blij' waren.
"Verbijstering op hun koppen. Stonden ze, met een rood-witte shawl om hun nek, te kijken naar Ajacieden die applaudisseerden omdat PSV kampioen was geworden. Op Ajax-gras. Vlak voor een Ajax-tribune, in een stadion dat naar Cruijff is vernoemd", schrijft hij op de website van VI. "Een schandvlek die niet makkelijk kan worden weggepoetst. Het zegt alles over de huidige situatie bij Ajax", aldus Dijkshoorn.
"Er bestaat blijkbaar helemaal geen band tussen de Ajax-aanhang en Jordi Cruijff. Het bestuur druppelt als aanhangend kookvocht om Jordi’s voeten", vervolgt hij kritisch. "Alleen iemand die helemaal niets heeft begrepen van het Nederlandse voetbal en de clubsentimenten die daar de laatste twintig jaar doorheen gieren, komt op het idee om een erehaag neer te zetten voor PSV", constateert Dijkshoorn.
"Ik denk dat het een kantelpunt kan worden. Sjaak Swart, die krijgen ze nu de komende jaren helemaal niet meer stil", voorspelt hij. "Opeens voel ik zelfs enige sympathie voor Sjaak, die ooit een scheidsrechter helemaal verrot schold in een of andere Ajax-businessruimte. Het is natuurlijk gekkenwerk, die eeuwige absurde haat richting Rotterdam en Eindhoven, maar dit, netjes in de rij gaan staan voor PSV, dat moet het idee zijn geweest van iemand die helemaal niets begrijpt van de Amsterdamse supporters", stelt Dijkshoorn.
"Het was ook zo ongelofelijk kilo’s mosterd na de maaltijd. PSV was zelfs al met de hele selectie wezen hossen op Ibiza", blikt hij terug. "Gaan we het trouwens een volgende keer over hebben, dat gênante reisje voor volwassen mannen. Rosé uit de navel van een vrouw drinken en dansen op de nieuwste hit van DJ Cumflower, ik heb zomaar het idee dat bijvoorbeeld iemand als Kasper Dolberg daar voor zou hebben bedankt", besluit Dijkshoorn.
Dijkshoorn wijst naar Ajax-fans: "Verbijstering op hun koppen"
Ajax liet 'megatalent' vertrekken: "Er is prutswerk afgeleverd"
Verweij: "Ik denk dat Jordi Cruijff hem graag terug wil halen"
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel Ajax - FC Utrecht
Derksen schreeuwt om ontslag bij Ajax: "Kan er geen klote van"
Robert Maaskant complimenteert Ajax: "Er is dus ook nog bewijs"
Twijfels na duel: "Frank de Boer is natuurlijk een echte Ajacied"
Driessen onthult nieuwe trainer van Ajax: "Dat weet geen hond"
Ajax-flop kondigt op Instagram vertrek aan: "Was nooit makkelijk"
Driessen haalt hard uit: "We leven echt in een bananenrepubliek"
"Ajax zal komende jaren erehagen moeten blijven vormen voor PSV"
Driessen: "PSV zou hem graag hebben, maar bij Ajax verpietert hij"
Perez richt pijlen op Ajacied: "Staat sowieso onder hoogspanning"
"Als je een compilatie van Gaaei opstuurt, zouden topclubs schrikken"
Godts doet boekje open over ex-Ajacied: "Hij is altijd heel lief"
Van Polen voorspelt: "Kan je gewoon opschrijven voor de 3e plek"
'Cruijff doet poging en informeert bij Liverpool-coach Slot'
Mike Verweij onthult: "Hij is de beoogde opvolger van Óscar García"
Maduro wijst twee Ajax-spelers aan: "Dat zijn gewoon geen mannen"
Dolberg in vorm: "Ik geloof niet zo in een schop onder zijn kont"
Gordon reageert: "Jezus, had die man bij Ajax nooit weggedaan"
Bram van Polen wijst: "Daar kom je bij Ajax alleen niet mee weg"
Vier Ajacieden in Elftal van de Week: "Zorgt voor veel dreiging"
Kenneth Perez schrok van Ajacied: "Premier League? No fucking way"
"García predikt het evangelie van Cruijff, maar is een bangerd"
"Mika Godts was iets te veel op zoek naar persoonlijk succes"
Valentijn Driessen kritisch: "Die twee zijn geen Ajax-materiaal"
Van Hanegem kritisch op Ajax: "Ze kunnen zelf nauwelijks winnen"
Perez verwacht Ajax-transfer: "Hoort in de Bundesliga te spelen"
'KNVB vreest uitspraak in paspoortgate': "Ajax en PSV de CL in"