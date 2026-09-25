Dijkshoorn wil andere Ajax-aanpak: "Uit met de pret, Spanjaard"

Volgens Dijkshoorn is er de afgelopen jaren veel veranderd in de manier waarop interviews na voetbalwedstrijden worden afgenomen. Interviewers moeten volgens hem steeds nadrukkelijker een eigen stijl hebben en voor entertainment zorgen. Daarbij wijst hij onder anderen naar Hans Kraay jr. "Ik ben geneigd om Hans Kraay jr. daar de schuld van te geven. Dan heb ik het over zijn lichaamshouding. Hans interviewt voetballers alsof hij ze op klaarlichte dag ergens achter het Centraal Station tachtig gram heroïne staat te verkopen. Let daar maar eens op. Het is dé Hans Kraay jr.-truc. Het lichaam iets naar de voetballer toe laten hellen, het hoofd een beetje schuin en dan de vraag: ‘Maar wees eerlijk, lag het ook niet een beetje aan de best wel belabberde verdediging bij het zevende doelpunt tegen?’"

Ook Kenneth Perez heeft volgens de columnist een aandeel in de ontwikkeling. "In die zin is Hans een trendsetter geweest. Interviews met trainers moeten de laatste jaren opeens ‘spannend’ zijn. Het moet schuren. Kenneth Perez speelt daar ook een belangrijke rol in. Die wacht eerst tot een coach aan de lullige verplaatsbare presentatie-desk midden in zijn verhaal zit en zegt dan opeens heel hard lachend: ‘Het was gewoon heel slecht lelijk voetbal zonder een idee, toch?’"