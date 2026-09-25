Dijkshoorn wil andere Ajax-aanpak: "Uit met de pret, Spanjaard"
Nico Dijkshoorn verbaast zich over de manier waarop de trainer van Ajax, Michel Sanchez, door Nederlandse sportjournalisten wordt geïnterviewd. De columnist van Voetbal International ziet dat trainers tegenwoordig stevig worden aangepakt, maar vindt dat die kritische benadering plotseling verdwijnt wanneer de Spaanse Ajax-coach voor de camera verschijnt.
Volgens Dijkshoorn is er de afgelopen jaren veel veranderd in de manier waarop interviews na voetbalwedstrijden worden afgenomen. Interviewers moeten volgens hem steeds nadrukkelijker een eigen stijl hebben en voor entertainment zorgen. Daarbij wijst hij onder anderen naar Hans Kraay jr. "Ik ben geneigd om Hans Kraay jr. daar de schuld van te geven. Dan heb ik het over zijn lichaamshouding. Hans interviewt voetballers alsof hij ze op klaarlichte dag ergens achter het Centraal Station tachtig gram heroïne staat te verkopen. Let daar maar eens op. Het is dé Hans Kraay jr.-truc. Het lichaam iets naar de voetballer toe laten hellen, het hoofd een beetje schuin en dan de vraag: ‘Maar wees eerlijk, lag het ook niet een beetje aan de best wel belabberde verdediging bij het zevende doelpunt tegen?’"
Ook Kenneth Perez heeft volgens de columnist een aandeel in de ontwikkeling. "In die zin is Hans een trendsetter geweest. Interviews met trainers moeten de laatste jaren opeens ‘spannend’ zijn. Het moet schuren. Kenneth Perez speelt daar ook een belangrijke rol in. Die wacht eerst tot een coach aan de lullige verplaatsbare presentatie-desk midden in zijn verhaal zit en zegt dan opeens heel hard lachend: ‘Het was gewoon heel slecht lelijk voetbal zonder een idee, toch?’"
Dijkshoorn ziet dat ook andere trainers tegenwoordig scherpe vragen voorgelegd krijgen. "De tijd dat Kees Jansma trillend als een pasgeboren hertje Rinus Michels bij de spelersbus stond op te wachten is voorgoed voorbij. Trainers worden vijf minuten na de wedstrijd opgewacht door een interviewer die nog maar net een paar maanden lichaamshaar heeft en daarna moeten ze antwoord geven op de volgende vraag: ‘Nou zeg het maar. Wat heb jij in godsnaam in de rust tegen je spelers gezegd?’"
Daarbij haalt hij ook Peter Bosz aan. De PSV-trainer moest onlangs tijdens een persconferentie Ruben van Bommel verdedigen nadat er kritische vragen waren gesteld over het gedrag van de aanvaller. Dijkshoorn heeft daar geen problemen mee, maar begrijpt niet waarom hij diezelfde aanpak niet terugziet bij Ajax. "Daarom is het onbegrijpelijk dat die hele scherpe, lollige en kritische dynamiek verdwijnt wanneer de trainer van Ajax onverstaanbare antwoorden geeft. Ik vind dat er moet worden ingegrepen. Laat hem antwoorden op een in het Spaans gestelde vraag, pak hem dan opeens bij zijn kin en zeg in het Nederlands: ‘Uit met de pret, Spanjaard. Jij alles in het Spaans, dan wij alles in het Nederlands.’"
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Dijkshoorn wil andere Ajax-aanpak: "Uit met de pret, Spanjaard"
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