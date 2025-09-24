Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"

Joram
bron: Bureau Sport
Erik Dijkstra
Erik Dijkstra Foto: © BSR Agency

De mannen van de Bureau Sport Podcast zijn kritisch over de houding van John Heitinga als trainer bij Ajax. Journalist Erik Dijkstra vindt de coach van de Amsterdammers vaak bozig en chagrijnig overkomen.

"Hij komt er niet lekker uit. Jij hebt hem altijd verdedigd, Frank (Evenblij, red.), omdat jij hem een aardige gozer vindt," begint Dijkstra. Evenblij reageert: "Ja, ik vind hem echt heel aardig." Dijkstra vervolgt: "Sjoerd Mossou schreef daar een treffende column over. Hij haalde het WK 2010 aan, toen Nederland de finale haalde. Mossou schreef dat de media na de finale de hele tijd op quotes van spelers stond te wachten, maar niemand vroeg Heitinga iets."

"En weet je waarom niet? Hij zei gewoon niks. Chef ‘Open Deur’. Hij had niks te vertellen. Heel eerlijk: ik vind hem nu, in zijn omgang met de media, ook een beetje bozig en chagrijnig. Het ligt volgens hem altijd aan de vragen." Evenblij: "Hij geeft ook vaak helemaal geen antwoord. Hij heeft van tevoren al dingen in zijn hoofd die hij wil vertellen, ongeacht de vraag." Dijkstra besluit: "Bij hem is het één en al chagrijn en boosheid. Die hele sfeer van: het ligt aan de vragensteller. Maar je kunt toch gewoon antwoord geven?"

Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga
