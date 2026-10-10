Dik over mogelijke derde ring in ArenA: "Dat zou je daarom willen?"

Johan Cruijff ArenA-directeur Tanja Dik weet dat het stadion van Ajax de komende tijd de nodige verbouwingen zal ondergaan. Tot een verhoging van capaciteit zal dit niet leiden. Een derde ring dan? Ook dat zit er niet in.

"Voor corona is de tweede ring al uitgebreid aan de oostkant. En dat gaan we nu aan de westkant doen. Aan de oostkant kostte het nog 12 of 15 miljoen, maar drie keer met je ogen knipperen en het is 25 tot 30 miljoen geworden aan materialen en manuren, door de situatie in de wereld", zegt Tanja Dik tegenover Het Parool.

Komen er daardoor meer zitplekken? "Nee, die achtste verdieping aan de westkant zorgt ervoor dat de ruimtes groter zijn. De eerste ring van de Arena is een ‘verblijfsruimte’, de tweede ring een ‘verkeersruimte’. Als alles vol zit, wil je geen kruisverkeer om koffie of een biertje te halen."

"Dus is er nu aan de oostkant die verblijfsruimte. Dat is aan de westkant iets lastiger, omdat daar technische ruimtes zijn. De tweede ring kan daar niet zo breed zijn als aan de oostkant", vervolgt ze. "Maar we kunnen wel een achtste verdieping toevoegen, waar ook toiletten komen. De voorbereidingen vinden nu al plaats, de bouw begint in de loop van 2027."