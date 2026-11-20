Hoewel Dilrosun op een steenworp afstand van De Kuip opgroeide, is hij geen uitgesproken Feyenoord-fan geworden. In gesprek met 1908.nl vertelt de verdediger hoe hij de liefde voor de grootste rivaal van Feyenoord met de paplepel kreeg ingegoten. "Dat is dus het grappige. Ik heb familie in Amsterdam, een tante. Zij gaf mij altijd Ajax-spulletjes. En haar zoon, mijn neef, was beveiliger bij de Johan Cruijff ArenA. Dus kon ik daar vaak naartoe. Eigenlijk heb ik meer met Ajax dan met Feyenoord, omdat zij mij meer met Ajax in contact bracht. Maar mijn broer is wel voor Feyenoord", aldus Dilrosun.

Zijn neef speelde bovendien bij Feyenoord. Toch heeft hij zelf niet veel contact met voormalig Feyenoorder Javairô Dilrosun. "Ik ben daar zelf niet veel mee in contact gebracht", vertelt de GVVV-rechtsback. Met zijn andere neef Jermaine Vanenburg heeft hij wel contact. "Met hem heb ik wel contact en heb ik hem meerdere keren gezien. Dus misschien kan hij ons in contact brengen. Maar Javairô heb ik nooit ontmoet."