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Ajax historie & oud-spelers

Directeur ArenA over Overmars-gerucht: "Nog steeds spijt van"

Amber
bron: Het Parool
Marc Overmars
Marc Overmars Foto: © BSR Agency

Tanja Dik heeft tegenover Het Parool gereageerd op het gerucht dat zij een dickpic zou hebben ontvangen van voormalig Ajax-directeur Marc Overmars. De directeur van de Johan Cruijff ArenA ontkent dat nadrukkelijk en is vooral kritisch op de manier waarop het verhaal via Vandaag Inside en Johan Derksen naar buiten kwam.

"Nee, natuurlijk niet", reageert Dik als haar wordt gevraagd of het gerucht klopt. "Wat Marc Overmars gedaan heeft, is zo van de gekke. Wat denk je dat ik gedaan zou hebben, nu je mij al een tijdje hebt horen praten? Onder uit de zak had hij gekregen. Dan had ik hem gebeld en gezegd: koekoek, Harry, dat is niet handig. Maar het gaat er niet om wat er gezegd wordt, maar wie daar een verhaal van gemaakt heeft, namelijk VI, Johan Derksen."

Dik sprak zich destijds niet publiekelijk uit over het verhaal. Achteraf gezien had ze dat liever wel gedaan. "Dat is me afgeraden en daar heb ik nog steeds spijt van. Niet reageren past namelijk helemaal niet bij mij. Mensen zeiden: erop reageren maakt het alleen maar erger. Maar ja, denk ik dan, erger dan wat? De mensen die me kennen, die hebben geen seconde gedacht dat dit gebeurd was. Natuurlijk kiest Marc Overmars geen Tanja, ceo van de Arena. Het was een grap."

Volgens Dik ontving geen enkele vrouwelijke medewerker van de Johan Cruijff ArenA een dergelijk bericht. Zij benadrukt dat de kwestie zich binnen Ajax afspeelde. "Geen van de vrouwelijke medewerkers van de Arena heeft er een gekregen, dat is binnen Ajax gebeurd", vervolgt ze.

Het gerucht had desondanks wel gevolgen binnen haar eigen organisatie. Dik voelde zich genoodzaakt haar vrouwelijke medewerkers persoonlijk duidelijkheid te geven. "Wat ik wel heb moeten doen, en dat was ontzettend irritant: ik heb alle vrouwelijke medewerkers bij elkaar geroepen en een mail gestuurd om te zeggen dat dit nooit is gebeurd. Ik heb gezegd: het ergste is dat jullie denken dat hier een vrouwelijke ceo zit, die zich ook hard moet maken voor de veiligheid van jullie, die dit gekregen zou hebben en er niks mee zou hebben gedaan. Hem dus zijn gang had laten gaan. Over my dead body."

Ook nieuwe medewerkers worden volgens Dik nog altijd op het oude verhaal gewezen. "Als er nieuwe vrouwelijke medewerkers komen, raak ik het altijd even aan, mochten ze het ergens gezien of gelezen hebben. Ik vind dat ze moeten weten wat voor type ik ben."

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