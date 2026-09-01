Directeur bevestigt interesse Ajax: "Daarom willen clubs hem hebben"

Ajax zou al een bod hebben gedaan op de verdediger van Osasuna, die interesse geniet van meerdere clubs. "Niet alleen dat bod, maar ook andere", laat Vazquez weten. "Enzo is van grote waarde. Met nog 30 uur te gaan in de transferperiode zouden we zelfs een substantieel bod niet overwegen, omdat we vinden dat we, naast het financiële aspect, de beste Enzo terug moeten zien. Daarom willen clubs als Ajax hem hebben."

De directeur van de Spaanse club wil de negenvoudig Kameroens international het liefst niet kwijt. "Ik hoop dat hij blijft, zodat we het best mogelijke team kunnen samenstellen", besluit hij. Ajax zou uit zijn op een huurdeal met Osasuna, maar is inmiddels ook al ver met de komst van Thilo Kehrer.