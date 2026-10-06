Directeur Feyenoord: "Geen gek idee om Ajax eerste te laten zijn"

Robert Eenhoorn is nog altijd niet te spreken over de manier waarop de financiële prijzenpot werd verdeeld na het afgebroken Eredivisie-seizoen 2019/2020. Dat vertelt de huidige algemeen directeur van Feyenoord in de Willem & Wessel Podcast. Volgens Eenhoorn draaide het hem destijds niet zozeer om de eerste plek van Ajax, maar vooral om de financiële gevolgen daarvan.

Het seizoen 2019/2020 werd vanwege de coronapandemie na 25 speelrondes definitief beëindigd. Ajax en AZ stonden op dat moment allebei op 56 punten. Ajax had een beter doelsaldo, terwijl AZ beide onderlinge duels had gewonnen. Omdat het doelsaldo leidend was in de Eredivisie, eindigde Ajax officieel als nummer één. De Amsterdammers werden niet uitgeroepen tot landskampioen, maar kregen wel het Europese ticket dat verbonden was aan de koppositie. Daarmee was ook een financieel voordeel gemoeid.

"Het was best lastig", geeft Eenhoorn aan in de podcast. "Het seizoen was eerder gestopt en daarvoor was geen regelgeving. Wij hadden net zoveel punten en twee keer gewonnen van Ajax, uit en thuis. Dat is dus best een lastig besluit. Normaal gaat het om doelsaldo en dat was bij hen dan beter. Dat snapten wij dus wel, alleen het heet betaald voetbal en dus gaat er geld in op."