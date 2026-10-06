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Directeur Feyenoord: "Geen gek idee om Ajax eerste te laten zijn"

Arthur
Robert Eenhoorn
Robert Eenhoorn Foto: © Pro Shots

Robert Eenhoorn is nog altijd niet te spreken over de manier waarop de financiële prijzenpot werd verdeeld na het afgebroken Eredivisie-seizoen 2019/2020. Dat vertelt de huidige algemeen directeur van Feyenoord in de Willem & Wessel Podcast. Volgens Eenhoorn draaide het hem destijds niet zozeer om de eerste plek van Ajax, maar vooral om de financiële gevolgen daarvan.

Het seizoen 2019/2020 werd vanwege de coronapandemie na 25 speelrondes definitief beëindigd. Ajax en AZ stonden op dat moment allebei op 56 punten. Ajax had een beter doelsaldo, terwijl AZ beide onderlinge duels had gewonnen. Omdat het doelsaldo leidend was in de Eredivisie, eindigde Ajax officieel als nummer één. De Amsterdammers werden niet uitgeroepen tot landskampioen, maar kregen wel het Europese ticket dat verbonden was aan de koppositie. Daarmee was ook een financieel voordeel gemoeid.

"Het was best lastig", geeft Eenhoorn aan in de podcast. "Het seizoen was eerder gestopt en daarvoor was geen regelgeving. Wij hadden net zoveel punten en twee keer gewonnen van Ajax, uit en thuis. Dat is dus best een lastig besluit. Normaal gaat het om doelsaldo en dat was bij hen dan beter. Dat snapten wij dus wel, alleen het heet betaald voetbal en dus gaat er geld in op."

Volgens Eenhoorn zat het probleem vooral in de manier waarop vervolgens met de financiële gevolgen werd omgegaan. "Als je een keuze maakt, wat doe je dan vervolgens met die grote pot? Dat is dan ook iets waar je over na moet denken. Het was niet alleen dat men Ajax nummer één maakte, maar ze kregen ook de hele pot. Daar ging het uiteindelijk om."

Eenhoorn begrijpt achteraf gezien dat Ajax als nummer één werd aangewezen. "Het was niet eens zo’n gek idee, al kon ik dat niet hardop zeggen, om Ajax de nummer één te laten zijn", geeft de huidige Feyenoord-directeur toe. "Ze stonden hoger in de coëfficiënten en kregen dus meer geld. Dat is op zich niet erg, als je vervolgens ook gaat kijken hoe je het verdeelt. Dat gebeurde niet en daar waren wij het niet mee eens."

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