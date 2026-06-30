Directeur Geelen geeft aan: "Een te groot verschil van inzicht"

Marijn Beuker vertrekt na deze maand bij Ajax, zo heeft de Amsterdamse club maandag bevestigd. Volgens Menno Geelen was er sprake van een 'te groot verschil van inzicht'.

Beuker werd in december 2023 aangesteld door Ajax en had als rechterhand van Alex Kroes mede de verantwoordelijkheid over het samenstellen van de selectie. Na de komst van Jordi Cruijff richtte Beuker zich vooral op de jeugdopleiding.

"De afgelopen maanden veranderde de functie van Marijn al op bepaalde onderdelen. In besprekingen over de verdere invulling van onze voetbalorganisatie bleek onderling een te groot verschil van inzicht", zegt Geelen op de clubwebsite.