Directeur Geelen geeft aan: "Een te groot verschil van inzicht"
Marijn Beuker vertrekt na deze maand bij Ajax, zo heeft de Amsterdamse club maandag bevestigd. Volgens Menno Geelen was er sprake van een 'te groot verschil van inzicht'.
Beuker werd in december 2023 aangesteld door Ajax en had als rechterhand van Alex Kroes mede de verantwoordelijkheid over het samenstellen van de selectie. Na de komst van Jordi Cruijff richtte Beuker zich vooral op de jeugdopleiding.
"De afgelopen maanden veranderde de functie van Marijn al op bepaalde onderdelen. In besprekingen over de verdere invulling van onze voetbalorganisatie bleek onderling een te groot verschil van inzicht", zegt Geelen op de clubwebsite.
De algemeen directeur geeft aan dat er 'goede gesprekken' zijn gevoerd. "En samen hebben we geconcludeerd dat het beter is als onze wegen scheiden. Zijn taken en verantwoordelijkheden worden in beginsel intern belegd. Marijn heeft zich de afgelopen tweeënhalf jaar enorm ingezet voor de club, een bijdrage geleverd aan het op één lijn brengen van de verschillende voetbalafdelingen en veel talenten aan de club weten te binden. Daar zijn we hem dankbaar voor. Wij wensen hem veel succes bij het vervolg van zijn carrière", aldus Geelen.
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