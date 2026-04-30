Directeur Heracles steunt Ajax: "Ze voldoen aan de reglementen"
FC Groningen-directeur Frank van Mosselveld heeft zich in de podcast De Bestuurskamer uitgesproken over het fenomeen ‘uitwijkstadion’, waar Ajax mogelijk mee te maken krijgt als het zich plaatst voor de play-offs om Europees voetbal. Ook directeuren Rob Touissant van Heracles Almelo en Jan-Willem van Dop van Go Ahead Eagles komen aan het woord.
Met nog drie speelronden te gaan doet FC Groningen nog altijd mee in de strijd om een plek in de play-offs. De ploeg staat momenteel negende op de ranglijst. Dankzij de bekerwinst van AZ, de huidige nummer zes, is die positie voldoende voor een ticket. Een duel met Ajax behoort tot de opties, al kan dat duel niet worden gespeeld in de Johan Cruijff ArenA.
De reden daarvoor is dat Harry Styles in die periode optreedt in het stadion in Amsterdam. Hierdoor moet Ajax uitwijken naar een andere locatie: het Kras Stadion van FC Volendam. “In de ArenA passen ruim 56.000 mensen en in het Kras Stadion slechts 6800”, stelt Van Mosselveld. “De ploegen die in de play-offs kunnen komen hebben een fanatieke achterban. Ik mag toch aannemen dat als een club uitwijkt naar een ander stadion, dat geen gevolg voor de uitsupporters heeft.”
Ook Jan Willem van Dop, directeur van Go Ahead Eagles, laat zich horen: “Als een club een thuiswedstrijd niet kan organiseren, zou het thuisvoordeel per definitie naar de tegenpartij moeten gaan.” Volgens Rob Toussaint van Heracles Almelo ligt het genuanceerder: “In de reglementen staat dat je als club een stadion beschikbaar moet hebben, Ajax heeft een stadion beschikbaar, dus ze voldoen aan de reglementen.”
Van Mosselveld besluit met zijn visie: “We zouden eigenlijk moeten beginnen met de regel: je moet je eigen stadion beschikbaar hebben. Ik snap niet zo goed dat dit niet de regel is. Het is logisch dat je bij calamiteiten kan uitwijken naar een ander stadion, maar niet uit commercieel belang. Dat heeft niks te maken met of het wel of niet beschikbaar is, dat is een bewuste keuze.”
De halve finales van de play-offs worden gespeeld op 21 mei, gevolgd door de finale op 24 mei.
