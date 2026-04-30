Directeur Heracles steunt Ajax: "Ze voldoen aan de reglementen"

FC Groningen-directeur Frank van Mosselveld heeft zich in de podcast De Bestuurskamer uitgesproken over het fenomeen ‘uitwijkstadion’, waar Ajax mogelijk mee te maken krijgt als het zich plaatst voor de play-offs om Europees voetbal. Ook directeuren Rob Touissant van Heracles Almelo en Jan-Willem van Dop van Go Ahead Eagles komen aan het woord.

Met nog drie speelronden te gaan doet FC Groningen nog altijd mee in de strijd om een plek in de play-offs. De ploeg staat momenteel negende op de ranglijst. Dankzij de bekerwinst van AZ, de huidige nummer zes, is die positie voldoende voor een ticket. Een duel met Ajax behoort tot de opties, al kan dat duel niet worden gespeeld in de Johan Cruijff ArenA.

De reden daarvoor is dat Harry Styles in die periode optreedt in het stadion in Amsterdam. Hierdoor moet Ajax uitwijken naar een andere locatie: het Kras Stadion van FC Volendam. “In de ArenA passen ruim 56.000 mensen en in het Kras Stadion slechts 6800”, stelt Van Mosselveld. “De ploegen die in de play-offs kunnen komen hebben een fanatieke achterban. Ik mag toch aannemen dat als een club uitwijkt naar een ander stadion, dat geen gevolg voor de uitsupporters heeft.”