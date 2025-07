Directeur Kroes tevreden: "We hoeven niet gedwongen te verkopen"

Volgens Kroes blijft de club vasthouden aan een bekende richtlijn: honderd miljoen erin, ongeveer veertig miljoen eruit. "Die rekensom is nog steeds wel hetzelfde. Ik denk dat het ook voor de lange termijn een heel mooie, nieuwe rekensom zal zijn. Maar het klopt dat er iets meer mogelijkheden zijn. Dat zit vooral in het feit dat we niet gedwongen hoeven te verkopen", legt hij uit in een uitgebreid interview met Ajax TV.

Vorig jaar lag dat anders, vertelt Kroes. "Vorig jaar moesten we echt één grote transfer doen. Op de allerlaatste dag werd dat Steven Bergwijn", aldus de technisch directeur. "Dit jaar is die must iets kleiner. We zullen stapjes moeten zetten, maar het hoeft niet per se een grote verkoop te zijn. De waardevolle spelers kunnen wij behouden om sportief dit seizoen de stappen te zetten die we willen."

Dat neemt niet weg dat Ajax rekening houdt met interesse in bepaalde spelers, erkent Kroes. Zo staan Kenneth Taylor en Jorrel Hato er goed op. "Ook dat is een soort spel. Dat zit hem ook in de speler zelf. Vorig jaar hebben we er alles aan gedaan om Kenneth nog één jaar bij Ajax te houden. We zeiden: als jij ons aan Champions League-voetbal helpt en jij komt met jouw droomclub aanzetten, dan gaan wij ons daar flexibel en coöperatief in opstellen. Gelukkig is hij tot dusver niet met die wens gekomen. Dus we kunnen ze aan boord houden, maar niet tegen elke prijs."