'Directeur Marijn Beuker steeds meer onder vuur binnen Ajax'

Marijn Beuker ligt steeds meer onder een vergrootglas bij Ajax. In een uitgebreid onderzoek van NRC , waarvoor met 21 betrokkenen rond de directeur voetbalzaken is gesproken, schetst de krant een beeld van interne spanningen en een club die organisatorisch onder druk staat. Volgens bronnen zou Beuker binnen Ajax nauwelijks te passeren zijn, mede door zijn nauwe band met Louis van Gaal.

Volgens NRC leidt Beukers werkwijze tot flinke verdeeldheid binnen de club. "Intern zorgt de aanpak van Beuker voor grote verdeeldheid", schrijft de krant. "Beuker is een directeur die niet zit te wachten op opvattingen die botsen met de zijne. Iemand die zo overtuigd is van zijn eigen kunnen dat hij collega’s die tegen hem ingaan mijdt en uitsluit."

De weerstand tegen zijn beleid komt niet alleen uit de meer traditionele hoek binnen Ajax, maar juist ook vanuit de wetenschappelijke en analytische afdelingen. De krant kreeg inzage in de methodes waarmee Beuker werkt en beschrijft die uitgebreid. "Het is een complex bouwwerk met tal van parameters. Belangrijk is het potentiecijfer, dat is opgebouwd uit scores op vier factoren. Onderaan de streep rolt uit deze formule een getal: de 'sportieve waarde', op een schaal van nul tot honderd. Hoe jonger, hoe zwaarder potentie meeweegt. Hoe ouder, hoe groter de factor prestatie."

Binnen de organisatie ervaren medewerkers volgens de krant weinig ruimte voor tegenspraak. "Mensen die tegen Beuker ingaan hebben het gevoel dat ze genegeerd worden", schrijft NRC. "Ze zien dat Beuker vrijwel onaantastbaar is omdat hij de dekking heeft van Van Gaal. Ze krijgen de indruk dat ze niet anders kunnen dan meegaan in wat hij vraagt, terwijl ze het er inhoudelijk vaak niet mee eens zijn." Een ervaren medewerker wordt geciteerd met de woorden: ‘Tegengas geven betekent exit.’

De onvrede heeft volgens het onderzoek ook concrete gevolgen gehad. "De oplopende onvrede leidt er mede toe dat acht hoogopgeleide specialisten vertrekken", stelt NRC. "Minimaal zes mensen stapten naar een externe vertrouwenspersoon van Ajax. Zij krijgen niet het idee dat er iets is gebeurd met hun klachten." Meerdere vertrekkende medewerkers tekenden een vaststellingsovereenkomst waarin was vastgelegd dat zij zich niet publiekelijk over Ajax mochten uitlaten. "De gerenommeerde data- en analyse-afdeling, in vijftien jaar opgebouwd, is flink verzwakt", concludeert de krant.

Tegenover NRC reageert Beuker zelf afstandelijk op de kritiek. "Het zijn er niet zo heel erg veel, moet ik zeggen", stelt hij. Volgens Beuker is zijn koers juist helder en noodzakelijk. "Er is geen volledig wetenschappelijk verklaarbaar model waardoor je kan zeggen: dit is de beste weg. De beste weg is om één visie te hebben, één programma", aldus de directeur voetbalzaken.