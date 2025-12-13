Kick-off
Verweij: "Die is op de bestuursvergadering uit zijn plaat gegaan"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax bestuur & beleid

'Directeur Marijn Beuker steeds meer onder vuur binnen Ajax'

Amber
bron: NRC
Marijn Beuker
Marijn Beuker Foto: © Pro Shots

Marijn Beuker ligt steeds meer onder een vergrootglas bij Ajax. In een uitgebreid onderzoek van NRC, waarvoor met 21 betrokkenen rond de directeur voetbalzaken is gesproken, schetst de krant een beeld van interne spanningen en een club die organisatorisch onder druk staat. Volgens bronnen zou Beuker binnen Ajax nauwelijks te passeren zijn, mede door zijn nauwe band met Louis van Gaal.

Volgens NRC leidt Beukers werkwijze tot flinke verdeeldheid binnen de club. "Intern zorgt de aanpak van Beuker voor grote verdeeldheid", schrijft de krant. "Beuker is een directeur die niet zit te wachten op opvattingen die botsen met de zijne. Iemand die zo overtuigd is van zijn eigen kunnen dat hij collega’s die tegen hem ingaan mijdt en uitsluit."

De weerstand tegen zijn beleid komt niet alleen uit de meer traditionele hoek binnen Ajax, maar juist ook vanuit de wetenschappelijke en analytische afdelingen. De krant kreeg inzage in de methodes waarmee Beuker werkt en beschrijft die uitgebreid. "Het is een complex bouwwerk met tal van parameters. Belangrijk is het potentiecijfer, dat is opgebouwd uit scores op vier factoren. Onderaan de streep rolt uit deze formule een getal: de 'sportieve waarde', op een schaal van nul tot honderd. Hoe jonger, hoe zwaarder potentie meeweegt. Hoe ouder, hoe groter de factor prestatie."

Binnen de organisatie ervaren medewerkers volgens de krant weinig ruimte voor tegenspraak. "Mensen die tegen Beuker ingaan hebben het gevoel dat ze genegeerd worden", schrijft NRC. "Ze zien dat Beuker vrijwel onaantastbaar is omdat hij de dekking heeft van Van Gaal. Ze krijgen de indruk dat ze niet anders kunnen dan meegaan in wat hij vraagt, terwijl ze het er inhoudelijk vaak niet mee eens zijn." Een ervaren medewerker wordt geciteerd met de woorden: ‘Tegengas geven betekent exit.’

De onvrede heeft volgens het onderzoek ook concrete gevolgen gehad. "De oplopende onvrede leidt er mede toe dat acht hoogopgeleide specialisten vertrekken", stelt NRC. "Minimaal zes mensen stapten naar een externe vertrouwenspersoon van Ajax. Zij krijgen niet het idee dat er iets is gebeurd met hun klachten." Meerdere vertrekkende medewerkers tekenden een vaststellingsovereenkomst waarin was vastgelegd dat zij zich niet publiekelijk over Ajax mochten uitlaten. "De gerenommeerde data- en analyse-afdeling, in vijftien jaar opgebouwd, is flink verzwakt", concludeert de krant.

Tegenover NRC reageert Beuker zelf afstandelijk op de kritiek. "Het zijn er niet zo heel erg veel, moet ik zeggen", stelt hij. Volgens Beuker is zijn koers juist helder en noodzakelijk. "Er is geen volledig wetenschappelijk verklaarbaar model waardoor je kan zeggen: dit is de beste weg. De beste weg is om één visie te hebben, één programma", aldus de directeur voetbalzaken.

Zet in op Ajax tegen Feyenoord!

Ajax speelt zondagmiddag de Klassieker tegen Feyenoord. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Mike Verweij

Verweij: "Die is op de bestuursvergadering uit zijn plaat gegaan"

0
Menno Geelen, Alex Kroes en Marijn Beuker

'Ajax heeft eerste aanwinst binnen: keuring is 'volgende week'

0
Lees meer:
Ajax bestuur & beleid Het laatste Ajax Nieuws Marijn Beuker
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Koert Westerman

Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"

0
Michael Reiziger

Reiziger wilde de nieuwe trainer van Ajax worden: "Natuurlijk"

0
Anco Jansen

Jansen zet vraagtekens bij Ajax-gerucht: "Kan toch niet zo zijn?"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 15 29 40
2 Feyenoord 15 23 34
3 NEC Nijmegen 15 14 27
4 Ajax 15 8 26
5 AZ 15 4 25
6 FC Groningen 15 0 23
7 FC Utrecht 15 6 22
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd