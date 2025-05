Dirk Scheringa waarschuwt Ajax: "Gerard Joling was al geboekt"

"Het is een groot gevaar om al in de polonaise te lopen voordat het binnen is", legt hij uit op de website van NOS. Scheringa weet uit eigen ervaring dat het zelfs op het allerlaatste moment nog mis kan gaan, want AZ verspeelde in 2007 de landstitel op bezoek bij Excelsior. "We hadden het podium al bijna opgebouwd, Gerard Joling was al geboekt en we hadden de kampioensshirts al laten drukken. We hebben alles moeten vernietigen."

Twee jaar later werd de club uit Alkmaar alsnog kampioen. "We hadden geleerd van 2007 en vooraf bewust helemaal niets geregeld of gepland", blikt de voormalig AZ-voorzitter terug. "Dat vond iedereen vreemd, maar ik kon het beslissen, want ik was de eindverantwoordelijke. En ik wilde eerst kampioen worden", besluit Scheringa.