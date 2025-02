Dirksen woest: "Daarna compenseert hij met Kaplan die geel krijgt"

Gerrit Nauber kreeg in het duel tussen Ajax en Go Ahead Eagles rood. Julius Dirksen, wie scoorde en wiens goal werd afgekeurd vanwege hands, snapte daar maar weinig van.

"Daar vinden wij allemaal wat van. Vooral die eerste gele was heel onnodig. Daarna compenseert hij met Kaplan die dan geel krijgt. Brobbey en Gerrit houden elkaar vast. Dat zijn duels en om dan zo vroeg een kaart te geven is onnodig, terwijl ook die tweede aan de lichte kant was", zegt Dirksen bij RTV Oost.

De ploeg reisde niet naar Amsterdam af met Joey Kooij in haar achterhoofd: de scheids werd niet bestudeerd. "Je weet wie fluit en hoe deze dingen aanpakt. Je moet er soms rekening mee houden, maar je moet doen waar je je op hebt voorbereid. Maar zo'n rode kaart is gewoon heel jammer."