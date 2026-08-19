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Discussie over betaalmuur bij Ajax-duel: "Dit is de toekomst"

Max
bron: De Oranjezomer
Ajax voor de wedstrijd tegen Shelbourne
Ajax voor de wedstrijd tegen Shelbourne Foto: © BSR Agency

Tina Nijkamp begrijpt wel dat de wedstrijd tussen FC Sion en Ajax achter een betaalmuur zit. Volgens de media-expert wordt dat in de toekomst het nieuwe normaal. 

Niet Ziggo Sport, maar het platform KIJK heeft namelijk de uitzendrechten van de wedstrijd tussen FC Sion en Ajax gekocht en zal de wedstrijd online aanbieden. Supporters die het duel willen zien, moeten eenmalig 4,99 euro betalen. Het stuit veel voetbalacties tegen de borst. 

"Dat is ook de toekomst", reageert Nijkamp in De Oranjezomer. "Wat het is: de reclame-inkomsten bij de traditionele televisiezenders die lopen terug. We kijken met zijn allen minder televisie. Dus commerciële bedrijven moeten andere manieren vinden om inkomsten te verwerven. Ik begrijp het dus wel."

Cyber-expert Dave Maasland vindt het echter geen goede ontwikkeling. "Je kan je wel afvragen of voetbal hier wel de juiste sport voor is", klinkt het. "Het is een volkssport, zo belangrijk voor zoveel mensen. Die hebben al een duur abonnement, ik weet niet of je het bij voetbal moet proberen. Er zijn heel veel andere sporten waar je dat wel kan doen."

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