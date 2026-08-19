Discussie over betaalmuur bij Ajax-duel: "Dit is de toekomst"
Tina Nijkamp begrijpt wel dat de wedstrijd tussen FC Sion en Ajax achter een betaalmuur zit. Volgens de media-expert wordt dat in de toekomst het nieuwe normaal.
Niet Ziggo Sport, maar het platform KIJK heeft namelijk de uitzendrechten van de wedstrijd tussen FC Sion en Ajax gekocht en zal de wedstrijd online aanbieden. Supporters die het duel willen zien, moeten eenmalig 4,99 euro betalen. Het stuit veel voetbalacties tegen de borst.
"Dat is ook de toekomst", reageert Nijkamp in De Oranjezomer. "Wat het is: de reclame-inkomsten bij de traditionele televisiezenders die lopen terug. We kijken met zijn allen minder televisie. Dus commerciële bedrijven moeten andere manieren vinden om inkomsten te verwerven. Ik begrijp het dus wel."
Cyber-expert Dave Maasland vindt het echter geen goede ontwikkeling. "Je kan je wel afvragen of voetbal hier wel de juiste sport voor is", klinkt het. "Het is een volkssport, zo belangrijk voor zoveel mensen. Die hebben al een duur abonnement, ik weet niet of je het bij voetbal moet proberen. Er zijn heel veel andere sporten waar je dat wel kan doen."
Zet in op Ajax in Europa!
Ajax speelt donderdag de heenwedstrijd in de voorronde van de Conference League tegen FC Sion. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Imke Courtois reageert op Ajax-transfer: "Trots, maar ook schaamte"
Discussie over betaalmuur bij Ajax-duel: "Dit is de toekomst"
'AD: Ajax wil nog drie posities versterken deze transferzomer'
Anco Jansen teleurgesteld in Ajacied: "Hij was onherkenbaar"
'Ajax krijgt oude bekende aangeboden om Mika Godts op te volgen'
Boulahrouz haalt uit naar Ajax-speler: "Is een Heerenveen-speler"
Klaverboer 'schrok' van Ajax: "Ik was best wel onder de indruk"
Kersten kritisch na Ajax: "We deden niet wat we hadden getraind"
'Ajax grijpt naast Geertruida; PSV en RB Leipzig bereiken akkoord'
Rob Jansen twijfelt aan Cruijff: "Hij ziet iets wat wij niet zien"
Verweij: "Hij is niet de enige optie om Godts op te volgen bij Ajax"
Godts was dicht bij andere toptransfer: "Kozen voor ander type"
'Ajax verkoopt Itakura na één jaar met zeven miljoen euro verlies'
'Ruud Gullit vol vraagtekens': "Waarom kan dat niet bij Ajax?"
Nijhuis oordeelt over overtreding Bouwman: "Dat is het verschil"
Ajax niet op Ziggo, maar live op KIJK: "Dat heb ik geregeld"
'Aan Ajax gelinkte speler probeert breuk met Girona te forceren'
'Ajax wil salaris vrij maken: AD noemt vier grootverdieners'
'Voormalig Ajacied Edson Alvarez hard op weg naar Spanje'
'Ajax krijgt concurrentie: gesprekken over Noa Lang geopend'
Ajax legt jeugdinternational van Oranje (19) vast in Amsterdam
'Fabrizio Romano geeft transferupdate, Ajax ook nog in de race'
Ajax-watcher geeft update: "PSV ligt momenteel op poleposition"
Ajax zoekt nog steeds naar nieuwe zes: "Ze hebben hem al in huis"
'Zoveel betaalt Ajax maximaal voor nieuwe aanwinst Jofre Torrents'
FC Sion - Ajax niet op televisie, Ziggo Sport komt met reactie
'Italiaanse club zet Josip Sutalo bovenaan hun verlanglijst'
Michel geeft update over blessure van Ajacied: "We hopen dat..."
Kenneth Perez geniet van Ajax-speler: "Dat is heel zeldzaam"
Maas Willemsen: "Zo konden wij onder de druk van Ajax uit voetballen"