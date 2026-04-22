Dit is de reden dat de Eredivisie deze week op woensdag begint

Deze week wordt speelronde 31 afgewerkt in de Eredivisie. De speelronde vindt deels doordeweeks en deels in het weekend plaats. Maar waarom is dat eigenlijk?

De Eredivisie begint deze week al op woensdag. Om 20:00 uur neemt Telstar het in eigen huis op tegen Sparta Rotterdam. Op donderdag zijn er twee duels. Bekerwinnaar AZ gaat op bezoek bij Go Ahead Eagles (18:45 uur). Om 21:00 uur speelt PSV tegen PEC Zwolle.

Die vindt plaats in de nacht van zondag op maandag. Om alles onder controle te houden, hebben veel gemeentes hun volledige politiecapaciteit nodig. Ook in de voorbereidingen.

Volgens VI is de KNVB in gesprek gegaan met de gemeentes en de clubs. Sommige clubs hadden voldoende politie-inzet beschikbaar om wedstrijden op zaterdag of zelfs op zondag te laten plaatsvinden. Bij sommige gemeentes waren de agenten nodig in het weekend, waardoor de voetbalwedstrijden op woensdag en donderdag gespeeld worden.