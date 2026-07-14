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Dit is de reden waarom Ter Stegen nog altijd niet van Ajax is

Sara
bron: Marca
Marc-André ter Stegen
Marc-André ter Stegen Foto: © BSR Agency

Marc-André Ter Stegen is nog altijd onderweg naar Ajax, zo meldt Marca. Volgens de doorgaans betrouwbare Spaanse krant moeten alleen de belastingkwesties nog worden opgelost en zal de Duitser spoedig aansluiten bij de selectie van Míchel. 

Opvallend genoeg werkte Ter Stegen vandaag 'gewoon' zijn eerste training af bij FC Barcelona. Echter lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat hij naar Amsterdam vliegt. "De reden dat de huurtransfer nog niet is afgerond, is dat er nog enkele fiscale zaken moeten worden opgelost", schrijft de Spaanse krant.

"Barcelona, Ajax en de doelman hebben al overeenstemming bereikt over de verdeling van het salaris van Ter Stegen, dat bijzonder hoog ligt. Toch moeten er nog enkele belastingtechnische kwesties worden uitgewerkt die voortvloeien uit die salarisverdeling", luidt de verklaring.

De Amsterdamse club moet wachten totdat deze kwesties zijn opgelost. "Zowel Barcelona als Ajax benadrukken dat de transfer niet in gevaar is en verwachten dat de deal de komende dagen wordt afgerond", worden de Ajacieden gerustgesteld. 

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