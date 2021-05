Geschreven door Jessica Westdijk 09 mei 2021 om 13:05

Ajax heeft tijdens de Klassieker het nieuwe uitshirt voor het seizoen 2021/2022 onthuld. De spelers droegen het nieuwe design voor het eerst.

Het Ajax uitshirt 2021/2022 is een klassiek design en bevat verticale donkerblauwe en blauwe strepen. Adidas noemt deze kleuren ‘Legend Ink’ en ‘Glos Blue’. Aan de zijkanten van de blauwe banen zijn dunnere lijnen te zien in mintgroen. De drie Adidas-streppen staan dit seizoen alleen op de schouders van het uitshirt en zijn ook mintgroen. De kraag van het uitshirt is de Adidas EQT dollar, een mix tussen een rechte hals en opstaande kraag. Dit type kraag werd veel gebruikt voor shirts in de jaren ’90. Op de linkerborst prijkt natuurlijk het logo met de drie sterren. Het logo staat op een donkerblauwe ondergrond op het shirt. Op de rechterborst staat het logo van Adidas in het mintgroen en ook shirtsponsor Ziggo staat in het mintgroen op het shirt vermeld.

Ajax zal het blauwe shirt in de meeste duels combineren met een donkerblauw broekje. De strepen van Adidas aan de zijkant van het broekje zijn mintgroen. Op de rechterpijp staat in het Ajax-logo en op de linkerpijp in het mintgroen het logo van Adidas. Tijdens de Klassieker dragen de spelers echter een ander broekje, dat niet in de verkoop zal komen. De kousen zijn lichtblauw met een donkerblauwe band.