Meldingen
2026-10-01
Kasper Dolberg, met Míchel Sánchez in de inzet
Kasper Dolberg dit jaar niet meer in actie? "Lang aan de kant"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Dit is het zware programma van Ajax na de lange interlandbreak

Gijs Kila
bron: AjaxFanatics
Ajax viert een doelpunt van Julian Brandt
Ajax viert een doelpunt van Julian Brandt Foto: © Pro Shots

Ajax hervat zaterdagavond de competitie met een thuiswedstrijd tegen NEC. De ploeg van trainer Michel Sanchez kwam de afgelopen twee weekenden niet in actie in officieel verband vanwege de XXL-interlandbreak.

Ajax ging met een teleurstellend gevoel de interlandbreak in na een 2-2 gelijkspel tegen Excelsior in eigen huis. Ondanks het goede spel van de laatste wedstrijden zal Ajax aan de bak moeten om te klimmen op de ranglijst: momenteel bezit het slechts de vijfde plek.

Nu wacht voor Ajax direct een mooi affiche met de thuiswedstrijd tegen NEC. Deze maand begint daarnaast ook de Conference League voor de Amsterdammers, waardoor Ajax tot de komende interlandbreak halverwege november acht keer in actie komt.

  • Zaterdag 10 oktober, 21.00 uur: Ajax - NEC
  • Donderdag 15 oktober, 18.45 uur: Hajduk Split - Ajax
  • Zondag 18 oktober, 16.45 uur: FC Groningen - Ajax
  • Donderdag 22 oktober, 21.00: Ajax - Atalanta
  • Zondag 25 oktober, 16.45 uur: Sparta - Ajax
  • Zaterdag 31 oktober, 21.00 uur: Ajax - AZ
  • Donderdag 5 november, 18.45 uur: Midtjylland - Ajax
  • Zondag 8 november, 14.30 uur: FC Twente - Ajax
Gerelateerd:
Jordi Cruijff

Ajax gewaarschuwd: "Zeker als Ajax zijnde, moet je dat bewaken"

0
Marco van Basten

Marco van Basten zorgt voor 'vermaak': "Hij was niet de beste..."

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Eredivisie
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René Wagelaar

René Wagelaar wijst naar Ajacied: "Dat zie je nu bij hem..."

0
René Wagelaar

Wagelaar ziet in: "Als je bij Ajax speelt heb je een voordeel"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft lachend: "Ik was toch altijd bang dat de politie dat zag"

0
Hedwiges Maduro

Maduro prijst Ajacied: "Hij denkt aan de club, niet aan zichzelf"

0
Marciano Vink

Vink enthousiast over Ajax-besluit: "Hele verstandige keuze"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ajax gewaarschuwd: "Zeker als Ajax zijnde, moet je dat bewaken"

Marco van Basten zorgt voor 'vermaak': "Hij was niet de beste..."

Ajax krijgt financiële meevaller na zware blessure van Dolberg

Dit is het zware programma van Ajax na de lange interlandbreak

Raymond van Meenen over moment bij Ajax: "De discussie was hevig"

Janse verbaast zich over tegenstander Jong Oranje: "Medelijden"

Scheidsrechter Alex Bos over oud-Ajacied: "Lastig om te fluiten"

Amrabat wijst naar broer: "Ik doe er wel iets meer voor dan hij"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws