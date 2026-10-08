Dit is het zware programma van Ajax na de lange interlandbreak

Ajax hervat zaterdagavond de competitie met een thuiswedstrijd tegen NEC. De ploeg van trainer Michel Sanchez kwam de afgelopen twee weekenden niet in actie in officieel verband vanwege de XXL-interlandbreak.

Ajax ging met een teleurstellend gevoel de interlandbreak in na een 2-2 gelijkspel tegen Excelsior in eigen huis. Ondanks het goede spel van de laatste wedstrijden zal Ajax aan de bak moeten om te klimmen op de ranglijst: momenteel bezit het slechts de vijfde plek.

Nu wacht voor Ajax direct een mooi affiche met de thuiswedstrijd tegen NEC. Deze maand begint daarnaast ook de Conference League voor de Amsterdammers, waardoor Ajax tot de komende interlandbreak halverwege november acht keer in actie komt.