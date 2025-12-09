Willem & Wessel Podcast
Ajax bestuur & beleid

'Dit is wanneer Alex Kroes definitief zal vertrekken bij Ajax'

Amber
bron: ESPN
Alex Kroes
Alex Kroes Foto: © BSR Agency

Volgens ESPN is de verwachting dat Alex Kroes begin februari definitief vertrekt bij Ajax. In een uitgebreid achtergrondartikel gaat de sportzender in op de nieuwe, tijdelijke rol van de vertrekkende technisch directeur. Ondertussen blijft Ajax goede hoop houden op de komst van Jordi Cruijff, die nog altijd geldt als topkandidaat.

Na het ontslag van John Heitinga wilde Kroes aanvankelijk zelf ook vertrekken, maar op verzoek van de clubleiding bleef hij aan totdat er een opvolger zou zijn. Cruijff, die onlangs opnieuw in Amsterdam was voor gesprekken, wordt gezien als de gedroomde vervanger. Binnen Ajax heerst nog steeds optimisme over zijn mogelijke komst.

ESPN schetst verder hoe Kroes momenteel betrokken is bij de naderende transfer van Takehiro Tomiyasu. Hij richt zich op het afronden van de deal en werkt samen met financieel directeur Shashi Baboeram Panday aan de contractuele zaken. Formeel is Kroes nog verantwoordelijk voor het technische beleid en de winterse transferperiode, maar inhoudelijke keuzes, zoals de vraag of Tomiyasu sportief de juiste versterking is, laat hij nu over aan directeur voetbal Marijn Beuker, samen met de scouting en de technische staf.

De verwachting is dat Kroes Ajax begin februari verlaat, zodra de winterse transferperiode is afgerond en de club een nieuwe technisch directeur heeft aangesteld. De situatie rond Tomiyasu wordt door ESPN als ‘bijzonder’ omschreven: niet alleen staat er een nieuwe td te trappelen om te beginnen, ook zou de kans ‘heel klein’ zijn dat de huidige technische staf het seizoen afmaakt. Dat verklaart volgens de sportzender waarom Tomiyasu in eerste instantie slechts een kortlopend contract krijgt aangeboden.

