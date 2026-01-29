Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Dit miljoenenbedrag heeft Ajax verdiend in de Champions League

Nu Ajax is uitgeschakeld in de competitiefase van de Champions League kan ook de financiële balans worden opgemaakt. Sportief gezien was het toernooi een teleurstelling voor de Amsterdammers, maar financieel leverde deelname alsnog een fors bedrag op. Dat schrijft Voetbal International na de uitschakeling van Ajax.

Ajax speelde acht wedstrijden, waarvan er twee werden gewonnen en zes zijn verloren. Dat leverde 4,2 miljoen euro aan resultaatpremies op. Door de 32ste plek op de ranglijst kwam daar nog 1,375 miljoen euro bij. De bonus voor het bereiken van de tussenronde (1 miljoen euro) werd misgelopen, waardoor de prestatie-inkomsten bleven steken op 5,575 miljoen euro.

Het grootste deel van het geld was echter al binnen vóór de aftrap van het toernooi. Ajax ontving 18,62 miljoen euro startpremie en kreeg via de value pillar nog eens 18,725 miljoen euro. In totaal verdiende de club daarmee ruim 40 miljoen euro in de Champions League, waarvan ongeveer 87 procent al vaststond voordat er ook maar één wedstrijd was gespeeld.

