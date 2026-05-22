Dit staat er financieel op het spel voor Ajax in play-off-finale

Zondag staan Ajax en FC Utrecht tegenover elkaar in de finale van de play-offs. Beide ploegen strijden om een Europees ticket en daar horen ook financiële voordelen bij.

De winnaar van de play-off-finale bemachtigt een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League. Een voorronde overleven levert een van 175.000 euro op. Om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi, moet de winnaar van zondag drie rondes overleven.

Plaatsing voor de competitiefase van de Conference League levert ploegen een bonus van 3,17 miljoen euro op. Daarnaast ontvang je het bedrag van de zogeheten Value Pillar, een premie op basis van de prestaties uit het verleden en de tv-gelden.