Dit staat er financieel op het spel voor Ajax in play-off-finale
Zondag staan Ajax en FC Utrecht tegenover elkaar in de finale van de play-offs. Beide ploegen strijden om een Europees ticket en daar horen ook financiële voordelen bij.
De winnaar van de play-off-finale bemachtigt een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League. Een voorronde overleven levert een van 175.000 euro op. Om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi, moet de winnaar van zondag drie rondes overleven.
Plaatsing voor de competitiefase van de Conference League levert ploegen een bonus van 3,17 miljoen euro op. Daarnaast ontvang je het bedrag van de zogeheten Value Pillar, een premie op basis van de prestaties uit het verleden en de tv-gelden.
Ajax of FC Utrecht kan nog extra verdienen door in de competitiefase wedstrijden te winnen. Een overwinning levert 400.000 euro op en een gelijkspel 133.000 euro. De eindklassering op de ranglijst is ook weer gekoppeld aan bonussen.
Het is een schrijntje van wat in de Champions League verdiend kan worden, maar niets om de neus voor op te halen. AZ verdiende afgelopen seizoen meer dan tien miljoen euro in de Conference League.
Dit staat er financieel op het spel voor Ajax in play-off-finale
Ajax-pechvogel weer op het veld, toekomst nog onduidelijk
Ajax maakt weer indruk: "Complimenten, we werden weggeblazen"
Van der Hoorn fel voor duel tegen Ajax: "Het slaat nergens op"
Mossou kritisch op Ajacied: "Armoe dat hij meegaat naar het WK"
Duel tussen Ajax en FC Utrecht naar voren gehaald én met uitfans
Driessen haalt uit naar Ajacied: "Hij roept heel veel onzin"
Sierhuis ontkracht geruchten: "Sluit dat niet bij voorbaat uit"
VIDEO | Onrust met supporters na duel tussen Ajax en FC Groningen
Driessen fileert vertrokken Ajacied: "Onbetrouwbare flikker"
'Oud-Ajacied baalt van missen WK': "Het is niet leuk te horen"
Ajax-huurling dankbaar: "Ik heb echt heel veel bagage opgedaan"
Mika Godts krijgt gebaar van Vaessen dat voor opschudding zorgt
Davy Klaassen na overwinning: "Dat interesseert me allemaal niet"
Van Polen merkt 'publiek geheim' rond Ajax op: "Dat is een schande"
Ajax zet stap richting Conference League na zege in play-offs
Bassey deelt zijn ervaringen: "Wat je bij Ajax doet, kost tijd"
Cruijf maakt 'weinig' indruk: "Hij moet een keer Sneijder opbellen"
Bounida zit bij laatste voorselectie Marokko en maakt kans op WK
Ajax in Volendam tegen FC Groningen: deze 11 spelers starten
Rob Jansen adviseert Jordi Cruijff: "Zij gaan niets toevoegen"
Dies Janse moet Ajax pijn doen: "Ga mijn uiterste best doen"
Oud-Ajacied begrijpt niks van transfer Feyenoord: "Waarom zou je?"
Noa Vahle biecht 'vreemdgaan' op: "Het spijt me echt enorm"
Johan Derksen kritisch: "Als het alternatief Wout Weghorst is..."
Sébastien Haller stellig over play-offs: "Zij zijn de favoriet!"
Kwakman laat licht schijnen op play-offs: "Heb een zwak voor ze"
'Hans Kraay tipt parel voor Ajax': "Een heerlijke middenvelder"
Ajax kan Conference League goed gebruiken: "Dat tikt gewoon aan"
El Ahmadi waarschuwt: "Vooral dan is FC Groningen een goede ploeg"