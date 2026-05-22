Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Dit staat er financieel op het spel voor Ajax in play-off-finale

Max
bron: Voetbal International
Ajax viert doelpunt
Ajax viert doelpunt Foto: © BSR Agency

Zondag staan Ajax en FC Utrecht tegenover elkaar in de finale van de play-offs. Beide ploegen strijden om een Europees ticket en daar horen ook financiële voordelen bij. 

De winnaar van de play-off-finale bemachtigt een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League. Een voorronde overleven levert een van 175.000 euro op. Om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi, moet de winnaar van zondag drie rondes overleven. 

Plaatsing voor de competitiefase van de Conference League levert ploegen een bonus van 3,17 miljoen euro op. Daarnaast ontvang je het bedrag van de zogeheten Value Pillar, een premie op basis van de prestaties uit het verleden en de tv-gelden.

Ajax of FC Utrecht kan nog extra verdienen door in de competitiefase wedstrijden te winnen. Een overwinning levert 400.000 euro op en een gelijkspel 133.000 euro. De eindklassering op de ranglijst is ook weer gekoppeld aan bonussen. 

Het is een schrijntje van wat in de Champions League verdiend kan worden, maar niets om de neus voor op te halen. AZ verdiende afgelopen seizoen meer dan tien miljoen euro in de Conference League.

Gerelateerd:
Oleksandr Zinchenko verlaat geblesseerd het veld bij Ajax

Ajax-pechvogel weer op het veld, toekomst nog onduidelijk

0
De bank van FC Groningen

Ajax maakt weer indruk: "Complimenten, we werden weggeblazen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Sjoerd Mossou

Mossou kritisch op Ajacied: "Armoe dat hij meegaat naar het WK"

0
Davy Klaassen

Davy Klaassen na overwinning: "Dat interesseert me allemaal niet"

0
Rob Jansen

Rob Jansen adviseert Jordi Cruijff: "Zij gaan niets toevoegen"

0
Kees Kwakman

Kwakman laat licht schijnen op play-offs: "Heb een zwak voor ze"

0
Dick Lukkien

Lukkien en FC Groningen klaar voor Ajax: "Gaat ons enorm helpen"

0
Kenneth Perez

Perez: "Duel tegen Ajax had in Groningen gespeeld moeten worden"

0
Wout Weghorst

Weghorst onderweg naar andere club? "Hij zoekt een huis hier"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Dit staat er financieel op het spel voor Ajax in play-off-finale

Ajax-pechvogel weer op het veld, toekomst nog onduidelijk

Ajax maakt weer indruk: "Complimenten, we werden weggeblazen"

Van der Hoorn fel voor duel tegen Ajax: "Het slaat nergens op"

Mossou kritisch op Ajacied: "Armoe dat hij meegaat naar het WK"

Duel tussen Ajax en FC Utrecht naar voren gehaald én met uitfans

Driessen haalt uit naar Ajacied: "Hij roept heel veel onzin"

Sierhuis ontkracht geruchten: "Sluit dat niet bij voorbaat uit"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws