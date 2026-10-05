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"Dit was echt het beste Ajax dat ik in al die jaren heb gezien"

Niek
Alireza Jahanbakhsh
Alireza Jahanbakhsh Foto: © Pro Shots

Alireza Jahanbakhsh heeft het uitstekend naar zijn zin bij Excelsior Rotterdam. De 33-jarige aanvaller, die in het verleden bij clubs als AZ, Feyenoord en SC Heerenveen heeft gespeeld, ziet een rol als mentor voor de jongere spelers echter niet zitten. 

"Een tussenrol is niet genoeg voor mij”, vertelt hij op de website van het AD. "Ik probeer elke dag de jonge jongens te pushen, te verbeteren en mijn ervaring met ze te delen, maar dat is niet mijn enige taak. Ik wil zo goed mogelijk spelen en belangrijk voor de club zijn", benadrukt Jahanbaksh. 

"De afgelopen jaren waren niet mijn beste”, kijkt hij terug op zijn tijd bij Heerenveen en Dender. "Maar ik geloof in mezelf en weet dat ik het nog kan. Hoewel ik pas vijf weken hier zit, merk ik nu al dat ik fitter ben dan bij mijn vorige clubs. Ik werk elke dag echt keihard om mezelf sterker te maken", aldus Alireza. 

"Ik merk wel dat er bij Excelsior veel van de spelers wordt gevraagd. De trainer is daar heel scherp op: hij heeft hoge verwachtingen en legt de lat hoog", vervolgt hij enthousiast. "Dat heeft effect, want we krijgen van alle kanten complimenten over onze fitheid. Hij vindt dat als je als individu je taken goed uitvoert, je als collectief goed kunt presteren. En als je dan ook nog zo fit bent en met je hart voetbalt, kom je tot zulke resultaten", constateert Alireza. 

Zo speelde Excelsior dit seizoen in de Johan Cruijff Arena met 2-2 gelijk op bezoek bij Ajax. "Vooraf zou je zeggen dat een overwinning onrealistisch was, maar we kwamen toch heel erg in de buurt”, blikt hij terug. "Maar eerlijk: dit was echt het beste Ajax dat ik in al die jaren heb gezien, en ik heb al vaak tegen ze gespeeld. Stiekem denk ik wel dat ze ons een klein beetje hebben onderschat. Ze hadden het moeilijk met onze hoge druk", besluit Alireza. 

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