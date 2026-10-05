"Dit was echt het beste Ajax dat ik in al die jaren heb gezien"

Alireza Jahanbakhsh heeft het uitstekend naar zijn zin bij Excelsior Rotterdam. De 33-jarige aanvaller, die in het verleden bij clubs als AZ, Feyenoord en SC Heerenveen heeft gespeeld, ziet een rol als mentor voor de jongere spelers echter niet zitten.

"Een tussenrol is niet genoeg voor mij”, vertelt hij op de website van het AD. "Ik probeer elke dag de jonge jongens te pushen, te verbeteren en mijn ervaring met ze te delen, maar dat is niet mijn enige taak. Ik wil zo goed mogelijk spelen en belangrijk voor de club zijn", benadrukt Jahanbaksh. "De afgelopen jaren waren niet mijn beste”, kijkt hij terug op zijn tijd bij Heerenveen en Dender. "Maar ik geloof in mezelf en weet dat ik het nog kan. Hoewel ik pas vijf weken hier zit, merk ik nu al dat ik fitter ben dan bij mijn vorige clubs. Ik werk elke dag echt keihard om mezelf sterker te maken", aldus Alireza.