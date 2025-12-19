Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Ajax in de KNVB Beker

Ajax is vrijdag van de partij bij de loting voor de achtste finales van de Eurojackpot KNVB Beker. De Amsterdammers rekenden woensdag af met Excelsior Maassluis en gaan vrijdag de koker in. Wie kan Ajax treffen in de achtste finale?

Mogelijk het De Treffers van Theo Janssen. Zij zijn als enige amateurclub nog actief in het bekertoernooi en winnen daardoor sowieso de blauwe dennenappel, de prijs voor beste amateurclub.

Drie clubs uit de Keuken Kampioen Divisie hebben zich geplaatst: RKC Waalwijk, FC Den Bosch en Almere City. Laatstgenoemde ploeg won verrassend van Fortuna Sittard. De overige ploegen in de achtste finales komen uit de Eredivisie.

AZ was er al vroeg bij in het bekertoernooi. Op 3 december verzekerde de ploeg zich met een 1-3 zege bij PEC Zwolle van een plek bij de laatste zestien. In de afgelopen dagen volgden de elf andere Eredivisie-clubs: Ajax, PSV, Go Ahead Eagles, FC Utrecht, Sparta, NEC, FC Twente, SC Heerenveen, FC Volendam, Telstar en Heracles Almelo.

De loting voor de volgende ronde staat vrijdag op het programma en is te zien tijdens De Voetbalkantine op het open kanaal van ESPN. De uitzending start om 17.00 uur, waarna eerst wordt toegelicht hoe de loting verloopt.

De wedstrijden in de achtste finales worden afgewerkt op dinsdag 13, woensdag 14 en donderdag 15 januari. Kort na de loting wordt bekendgemaakt op welke dag de duels worden gespeeld en welke wedstrijden live te volgen zijn op televisie.

De clubs in de achtste finale van de KNVB Beker:

Ajax, PSV, AZ, Go Ahead Eagles, FC Utrecht, Sparta Rotterdam, NEC, FC Twente, sc Heerenveen, FC Volendam, Telstar, Heracles Almelo, RKC Waalwijk, FC Den Bosch, Almere City, De Treffers