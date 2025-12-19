AD Voetbalpodcast
Inan weet: "Daar hebben ze binnen de directie van Ajax spijt van"
Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Ajax in de KNVB Beker

Jorthy Mokio juicht na zijn goal voor Ajax
Jorthy Mokio juicht na zijn goal voor Ajax

Ajax is vrijdag van de partij bij de loting voor de achtste finales van de Eurojackpot KNVB Beker. De Amsterdammers rekenden woensdag af met Excelsior Maassluis en gaan vrijdag de koker in. Wie kan Ajax treffen in de achtste finale?

Mogelijk het De Treffers van Theo Janssen. Zij zijn als enige amateurclub nog actief in het bekertoernooi en winnen daardoor sowieso de blauwe dennenappel, de prijs voor beste amateurclub. 

Drie clubs uit de Keuken Kampioen Divisie hebben zich geplaatst: RKC Waalwijk, FC Den Bosch en Almere City. Laatstgenoemde ploeg won verrassend van Fortuna Sittard. De overige ploegen in de achtste finales komen uit de Eredivisie.

AZ was er al vroeg bij in het bekertoernooi. Op 3 december verzekerde de ploeg zich met een 1-3 zege bij PEC Zwolle van een plek bij de laatste zestien. In de afgelopen dagen volgden de elf andere Eredivisie-clubs: Ajax, PSV, Go Ahead Eagles, FC Utrecht, Sparta, NEC, FC Twente, SC Heerenveen, FC Volendam, Telstar en Heracles Almelo.

De loting voor de volgende ronde staat vrijdag op het programma en is te zien tijdens De Voetbalkantine op het open kanaal van ESPN. De uitzending start om 17.00 uur, waarna eerst wordt toegelicht hoe de loting verloopt.

De wedstrijden in de achtste finales worden afgewerkt op dinsdag 13, woensdag 14 en donderdag 15 januari. Kort na de loting wordt bekendgemaakt op welke dag de duels worden gespeeld en welke wedstrijden live te volgen zijn op televisie.

De clubs in de achtste finale van de KNVB Beker:
Ajax, PSV, AZ, Go Ahead Eagles, FC Utrecht, Sparta Rotterdam, NEC, FC Twente, sc Heerenveen, FC Volendam, Telstar, Heracles Almelo, RKC Waalwijk, FC Den Bosch, Almere City, De Treffers

Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws KNVB Beker
Agenda
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 16 30 43
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 16 10 29
4 NEC Nijmegen 16 14 28
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
