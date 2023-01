Geschreven door Jessica Westdijk 27 dec 2022 om 10:12

Veel voetballers hebben tijdens hun carrière te maken met één of meerdere blessures. Een verzwikte enkel, hamstringklachten of een gescheurde meniscus zijn bekende klachten op het voetbalveld. Internationals missen hierdoor gemiddeld zo’n 32 wedstrijden in hun professionele sportloopbaan. Onder de internationals die ooit voor Ajax speelden gaat het gemiddeld om 22 wedstrijden. De vaakst geblesseerde Ajacied? Met 103 gemiste wedstrijden is dat Nicolai Boilesen. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van de UEFA, de FIFA en Transfermarkt.

De data-analyse toont voetbalblessures van alle spelers die onderdeel waren van een landenselectie voor tenminste een WK- of een EK-(kwalificatie)wedstrijd. Het gaat in totaal om ruim 4.000 internationals die vanaf 1980 geboren zijn. Van deze voetballers speelden er 50 ergens tijdens hun voetbalcarrière voor Ajax.

Boilesen vaakst geblesseerd

Nicolai Boilesen heeft bij Ajax 103 wedstrijden gemist door ziekte of een blessure. Bij geen enkele andere international die ooit voor Ajax speelde ligt dit aantal zo hoog. In zijn Ajax-loopbaan raakte hij in totaal 11 keer geblesseerd. De zwaarste blessure was in 2012: hij miste toen 50 wedstrijden door een vervelende blessure aan zijn bovenbeen. Dit betreft overigens alleen de wedstrijden waarbij hij voor Ajax ontbrak. In zijn hele sportcarrière miste hij door 17 blessures in totaal 179 wedstrijden.

Naast Boilesen staan Joël Veltman (87 wedstrijden gemist bij Ajax) en Kolbeinn Sigthórsson (70) in de top 3.

Meeste gemiste wedstrijden Nederlandse internationals

De Nederlands international met de meest gemiste wedstrijden door een blessure is Arjen Robben. In zijn hele professionele voetbalcarrière miste hij 238 wedstrijden door een blessure. Ook PSV middenvelder Marco van Ginkel (191) en voormalig PSV en sc Heerenveen middenvelder Stijn Schaars (177) misten veel wedstrijden door lichamelijke klachten.

Wat zijn de meest voorkomende sportblessures?

Over de jaren werden wereldwijd door alle internationals voornamelijk wedstrijden gemist door een spierscheuring. Het gaat hierbij om ruim 23.500 (!) wedstrijden. Ook een botbreuk en een verrekking waren vaak de oorzaak van gemiste wedstrijden.

”Dit zijn natuurlijk enorme aantallen, maar in het amateurvoetbal ligt dit helaas nog hoger”, vertelt expert zorgverzekeringen Bas Knopperts. “Ik adviseer de ruim één miljoen Nederlanders die voetballen om goed na te denken over de zorgverzekering. Soms kan een aanvullende verzekering met dekking voor fysiotherapie heel verstandig zijn.”.

Je zorgverzekering vergelijken kan helpen met het vinden van een voordelige zorgverzekering. Laat je niet uit het veld slaan door een blessure en vind een zorgverzekering die bij je past!