Djikstra snoeihard: "Ajax heeft haar Europese campagne gesaboteerd"

Erik Dijkstra kan zich totaal niet vinden in de mening van veel analytici dat Champions League-vertegenwoordiging van FC Twente of NEC slecht zou zijn voor het Nederlandse voetbal. Dijkstra stelt zelfs dat het een 'kutargument' is, wanneer men kijkt naar de prestaties van Ajax en Feyenoord in Europa dit jaar.

"Ik zat nog een stukje te lezen van Valentijn Driessen, want ik houd van hem, de man zonder vrienden", vertelt Dijkstra in de podcast van Bureau Sport. "Hij had het over de strijd om de tweede plek. NEC kan bijvoorbeeld nog steeds zomaar de Champions League in."

"En dan zegt Valentijn Driessen ergens in zijn column: 'Dat is eigenlijk ook maar een ploeg van niks, net zoals alle andere ploegen, en het is slecht voor het Nederlandse voetbal.' Daar ben ik gewoon totaal niet met hem eens. Dat vind ik gewoon een kutargument", is Dijkstra hard.