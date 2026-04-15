Djikstra snoeihard: "Ajax heeft haar Europese campagne gesaboteerd"
Erik Dijkstra kan zich totaal niet vinden in de mening van veel analytici dat Champions League-vertegenwoordiging van FC Twente of NEC slecht zou zijn voor het Nederlandse voetbal. Dijkstra stelt zelfs dat het een 'kutargument' is, wanneer men kijkt naar de prestaties van Ajax en Feyenoord in Europa dit jaar.
"Ik zat nog een stukje te lezen van Valentijn Driessen, want ik houd van hem, de man zonder vrienden", vertelt Dijkstra in de podcast van Bureau Sport. "Hij had het over de strijd om de tweede plek. NEC kan bijvoorbeeld nog steeds zomaar de Champions League in."
"En dan zegt Valentijn Driessen ergens in zijn column: 'Dat is eigenlijk ook maar een ploeg van niks, net zoals alle andere ploegen, en het is slecht voor het Nederlandse voetbal.' Daar ben ik gewoon totaal niet met hem eens. Dat vind ik gewoon een kutargument", is Dijkstra hard.
"Ajax en Feyenoord hebben gewoon actief hun eigen Europese campagnes gesaboteerd en hebben daarmee eigenlijk onze hele coëfficiëntenranglijst kapotgemaakt, en deze twee clubs zijn daar voornamelijk verantwoordelijk voor", veroordeelt hij de twee topclubs. "En je vraagt je nu af wat NEC te zoeken heeft in de Champions League. Dat slaat echt helemaal nergens op."
Zelf heeft Dijkstra wel een voorkeur voor wie er de Champions League in zou moeten gaan. "Ik hoop natuurlijk dat FC Twente het wordt, want die zijn net op het goede moment weer in vorm. Niet zozeer om het voetbal van afgelopen vrijdag tegen Volendam, maar het gaat nu om Twente en NEC", besluit Dijkstra.
