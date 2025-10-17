AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Documentaire Ihattaren zorgt voor irritatie: "Weinig sympathiek"

Gijs Kila
bron: Voetbalpraat
Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard
Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard Foto: © Pro Shots

De nieuwe documentaire over Mohamed Ihattaren zorgt voor verdeeldheid bij Voetbalpraat van ESPN. In de docu laat de 23-jarige middenvelder zich van zijn kwetsbare kant zien, maar zijn houding en uitspraken wekken ook irritatie op.

Tijmen van Wissing is al vroeg in de documentaire geïrriteerd. "Na vijf minuten zat ik me al te ergeren", begint hij. "Hij liep in Waalwijk op de parkeerplaats en zei: ‘Ze mogen blij zijn dat ik hier ben.’ Even later krijg je dan wel weer sympathie, want dan zie je een kwetsbare jongen met z’n neefjes. En dan met zijn moeder en broers… Dan denk je: ach, het is ook een heel kwetsbare jongen."

Toch slaat de stemming snel weer om bij Van Wissing. "Vervolgens zit hij in de auto naar Sittard met een hoogmoed van: ‘Dit Fortuna gaat wel om mij draaien.’ Dan denk ik: jongen, je hebt vorig jaar 24 wedstrijdjes bij RKC gespeeld. Zorg nou eerst dat je plezier hebt en een paar jaar in de Eredivisie je neus weer aan het venster drukt. Geen enkele subtopper wilde je hebben. En dan zit hij ook nog op te scheppen over Basel dat hem wilde halen… Weinig sympathiek, en dan druk ik me nog zachtjes uit. Dan zit ik me alweer helemaal te ergeren aan dat mannetje."

Ook Bram van Polen uit kritiek. "Wat mij ook wel tegenstaat is dat ze de media niet zochten om hem te beschermen, maar nu wél kiezen voor zo’n documentaire. Dat is hét ultieme podium. Ze willen hem normaal gesproken geen interviews laten geven, maar zo’n docu kan dan wel?"

Kees Luijckx ziet het iets genuanceerder. "Kijk, Noa Lang had ook zo’n documentaire. Daar kwam hij niet goed uit. Ik heb ook begrepen dat Lang dat uiteindelijk op deze manier helemaal niet wilde. Ihattaren komt hier niet echt slecht uit, maar ook niet per se heel goed. Het is een realistisch beeld. Ik vind zulke documentaires prachtig."

Zet in op Ajax tegen AZ!

Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen AZ. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Theo Janssen

Theo Janssen kritisch op Ajacieden: "Die missen de kwaliteit"

0
Marco van Basten

"Marco van Basten was als trainer geschikt voor de wereldtop"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Kees Luijckx Mohamed Ihattaren
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

0
Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren doet gewaagde uitspraak: "Weet dat ik dat ga bereiken"

0
PSV viert de titel in 2016

PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"

0
Hakim Ziyech namens Ajax

'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

0
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Het logo van Ajax in de Arena

Oud rvc'er spreekt: "Kunnen constateren dat de structuur ziek is"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd