Doe mee aan de voorspellingscompetitie van Ajax1.nl!

De Eredivisie gaat over een week weer van start! Voor Ajax wacht in de eerste speelronde de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Bij Ajax1.nl willen we, in navolging van het succesvolle WK-spel, Ajax-supporters ook in de Eredivisie uitdagen om de strijd met elkaar aan te gaan!

We lanceren namelijk het Ajax1.nl Match King-spel van Scorito. In onze subleague kan je je meten met andere Ajax-supporters. Het spel is dan ook alleen bedoeld voor fans van Ajax. Deelname is gratis via DEZE LINK en daarnaast zijn er mooie prijzen te winnen voor de beste voorspellers!

Prijzen

Plek 1: Shoptegoed t.w.v. 50 euro in de Ajax Fanshop

Plek 2: Shoptegoed t.w.v. 25 euro in de Ajax Fanshop

Plek 3: Shoptegoed t.w.v. 10 euro in de Ajax Fanshop