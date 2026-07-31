Doe mee aan de voorspellingscompetitie van Ajax1.nl!
De Eredivisie gaat over een week weer van start! Voor Ajax wacht in de eerste speelronde de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Bij Ajax1.nl willen we, in navolging van het succesvolle WK-spel, Ajax-supporters ook in de Eredivisie uitdagen om de strijd met elkaar aan te gaan!
We lanceren namelijk het Ajax1.nl Match King-spel van Scorito. In onze subleague kan je je meten met andere Ajax-supporters. Het spel is dan ook alleen bedoeld voor fans van Ajax. Deelname is gratis via DEZE LINK en daarnaast zijn er mooie prijzen te winnen voor de beste voorspellers!
Prijzen
Plek 1: Shoptegoed t.w.v. 50 euro in de Ajax Fanshop
Plek 2: Shoptegoed t.w.v. 25 euro in de Ajax Fanshop
Plek 3: Shoptegoed t.w.v. 10 euro in de Ajax Fanshop
- Registreer je via DEZE LINK voor het Match King-spel van Ajax1.nl. Mocht je nog geen account hebben, dan is deze gratis aan te maken.
- Voorspel wekelijks vóór vrijdag 20.00 uur alle (!) uitslagen van de speelronde.
- Kies daarnaast vier topscorers per speelronde (TIP: verdedigers en middenvelders leveren meer punten op dan aanvallers).
Je kan ook al vaak een speelronde vooruit voorspellen. Aanpassingen zijn mogelijk tot het begin van de eerste wedstrijd van de speelronde. Veel plezier en succes!
Doe mee aan de voorspellingscompetitie van Ajax1.nl!
De Eredivisie begint op vrijdag 7 augustus. Hoe gaat Ajax het doen? Doe gratis mee aan de voorspellingscompetitie van Ajax1.nl op Scorito!
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