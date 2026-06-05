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Ajax supporters en sfeer

Doe mee aan het Ajax1.nl WK 2026-spel en win mooie prijzen!

Bjorn
Oranje-fans in de Johan Cruijff ArenA
Oranje-fans in de Johan Cruijff ArenA Foto: © BSR Agency

Wordt het Spanje, Frankrijk, Engeland, Brazilië, Argentinië, Portugal, Duitsland of toch misschien Nederland? De komende weken wordt er in de Verenigde Staten, Canada en Mexico gestreden om de wereldtitel op het WK van 2026. Bij Ajax1.nl willen we Ajax-supporters uitdagen om de strijd aan te gaan! 

We lanceren namelijk het Ajax1.nl WK-spel van Scorito. In onze subleague kan je je meten met andere Ajax-supporters. Deelname is gratis en daarnaast zijn er mooie prijzen te winnen voor de beste voorspellers!

Prijzen
Plek 2: Een Ajax-sporttas
Plek 2: Een Ajax-badhanddoek
Plek 3: Een Ajax-bal

Wat moet je doen?

  1. Registreer je via DEZE LINK voor het WK-spel van Ajax1.nl. Mocht je nog geen account hebben, dan is deze gratis aan te maken.
  2. Voorspel vóór donderdag 11 juni om 21.00 uur alle (!) uitslagen in de groepsfase.
  3. Kies daarnaast zes topscorers voor de groepsfase (TIP: verdedigers en middenvelders leveren meer punten op dan aanvallers).
  4. Voorspel daarnaast de winnaar van het WK.

Na de groepsfase kan je per ronde de wedstrijden in de knock-outfase voorspellen en per ronde vier topscorers aanwijzen. Veel plezier en succes! 

Doe mee aan het WK-spel van Ajax1!

Het WK begint op donderdag 11 juni in de Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Hoe ver gaat Oranje komen? Doe mee aan het WK-spel van Ajax1 op Scorito!

Schrijf je in!
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