Doe mee aan het Ajax1.nl WK 2026-spel en win mooie prijzen!

Wordt het Spanje, Frankrijk, Engeland, Brazilië, Argentinië, Portugal, Duitsland of toch misschien Nederland? De komende weken wordt er in de Verenigde Staten, Canada en Mexico gestreden om de wereldtitel op het WK van 2026. Bij Ajax1.nl willen we Ajax-supporters uitdagen om de strijd aan te gaan!

We lanceren namelijk het Ajax1.nl WK-spel van Scorito. In onze subleague kan je je meten met andere Ajax-supporters. Deelname is gratis en daarnaast zijn er mooie prijzen te winnen voor de beste voorspellers!

Prijzen

Plek 2: Een Ajax-sporttas

Plek 2: Een Ajax-badhanddoek

Plek 3: Een Ajax-bal