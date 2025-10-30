Kick-off
Verweij: "Wáárom gaat ESPN nu ook journalistje proberen te spelen?"
'Doelman Katwijk wil naar Ajax': "Toch nog keer in de ArenA"

Stan van Bladeren
Stan van Bladeren Foto: © BSR Agency

Katwijk-keeper Stan van Bladeren zou het geweldig vinden om Ajax tegen te komen in de volgende ronde van het bekertoernooi. De doelman, die een cruciale rol speelde in de overwinning op Vitesse, speelde eerder zelf voor de Amsterdammers en hoopt zo nog eens in de Johan Cruijff ArenA te kunnen keepen.

Dinsdagavond hield Van Bladeren drie strafschoppen tegen Vitesse, waardoor de amateurs doorgingen naar de tweede ronde van het bekertoernooi. "Het is gewoon gekkenhuis", zegt de goalie in gesprek met Omroep West. "Hard werken wordt beloond en ook een beetje geluk. Dat komt allemaal samen op zo'n avond."

Vol vertrouwen ging Van Bladeren de penaltyserie in. "Als keeper heb je niets te verliezen. Toen ik zag dat het aan onze kant was, had ik wel het gevoel van: dit kan iets heel moois worden", vertelt hij, terwijl hij ook de inzet van zijn teamgenoten prijst. "Ik heb nog nooit zoveel gasten van ons met kramp zien lopen. En uiteindelijk mag je hem over de streep trekken, fantastisch."

Op de vraag of hij de bekerloting kan verrichten, antwoordt Van Bladeren dat hij door een werkuitje verhinderd is. Over een mogelijke loting tegen zijn oude club Ajax zegt hij: "Voor mij zou het prima zijn. Dan speel ik toch nog een keertje in de ArenA in plaats van op De Toekomst."

