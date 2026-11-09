Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Doelman van Ajax krijgt plots zeer goed nieuws vanuit Zeist

Amber
bron: OnsOranje
Joeri Heerkens
Joeri Heerkens Foto: © Pro Shots

Joeri Heerkens heeft een bijzondere uitnodiging ontvangen. De twintigjarige doelman van Ajax is door bondscoach Michael Reiziger voor het eerst opgenomen in de selectie van Jong Oranje. Heerkens mag zich opmaken voor het beslissende tweeluik met Denemarken, waarin een ticket voor het EK van komende zomer op het spel staat.

Heerkens profiteert van het wegvallen van Rome-Jayden Owusu-Oduro. De doelman van AZ heeft zich afgemeld bij Jong Oranje, waardoor Reiziger een vervanger moest oproepen. De keuze is daarbij gevallen op de keeper van Jong Ajax.

Ook Wouter Goes ontbreekt in de selectie. Zijn plaats wordt ingenomen door Thijmen Blokzijl, die aanvankelijk niet was geselecteerd. De centrale verdediger en aanvoerder van FC Groningen speelde tijdens de vorige interlandperiode nog alle drie de wedstrijden volledig mee.

Voor Heerkens betekent de oproep een nieuwe mijlpaal in zijn nog jonge carrière. De in Tsjechië geboren doelman maakte vorig jaar al deel uit van Oranje Onder 19, waarmee hij in 2025 het Europees kampioenschap wist te winnen. Een uitnodiging voor Jong Oranje bleef tot dusver echter uit.

Dit seizoen is Heerkens de vaste doelman van Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Hij kwam tot dusver elf keer in actie, waarin hij tweemaal zijn doel schoonhield. Daartegenover staan 26 tegendoelpunten.

De ploeg van Reiziger wist tijdens de vorige interlandperiode op de laatste speeldag nog een plaats in de play-offs voor het EK af te dwingen. Daarin is Denemarken de laatste hindernis richting het eindtoernooi van komende zomer.

Jong Oranje speelt donderdag eerst een uitwedstrijd tegen de Denen. De daaropvolgende maandag staat de return in Nederland op het programma.

Gerelateerd:
Jorge Sanchez

Oud-Ajacied verbaasde zich in Nederland: "Ze kennen niemand"

0
Peter Bosz

Bosz looft Ajax-legende: "Ik was en ben helemaal gek van hem"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Jong Ajax Jong Oranje Joeri Heerkens
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Karim El Ahmadi

El Ahmadi vol lof: "Denk dat hij tegen Ajax het verschil maakte"

0
Joey Kooij

Begeleider Kooij laat van zich horen: "Ben in de kleedkamer geweest"

0
Joey Kooij tijdens FC Twente - Ajax

Joey Kooij onder vuur na FC Twente - Ajax: "Wel sneu voor hem"

0
Dies Janse springt in de rug bij Aske Adelgaard

Ajax-supporter steunt Kooij: "Janse maakt een lompe overtreding"

0
Wout Weghorst en Tolu Arokodare

Weghorst gaat in op moment met Tolu: "Hebben God samen bedankt"

0
Owen Wijndal Twente player Daan Rots

Wijndal geeft eerlijk toe: "Daar hadden we een beetje geluk"

0
Een opgewonden Michel Sanchez langs de lijn

Míchel Sanchez reageert op stafschopmoment: "Voor mij duidelijk"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Oud-Ajacied verbaasde zich in Nederland: "Ze kennen niemand"

Bosz looft Ajax-legende: "Ik was en ben helemaal gek van hem"

FC Twente titelkandidaat? "Dat hebben Ajax, Feyenoord en PSV niet"

Kleinzoon Johan Cruijff krijgt eerste oproep voor nationale ploeg

Reiziger lyrisch over Ajax-talent: "Hij heeft enorme stappen gezet"

Ajax krijgt oproep: "Nieuwe algemeen directeur moet vrouw zijn"

Van Hanegem verbaasd na FC Twente-Ajax: "Was er een bommelding ofzo?"

'Ajax vraagt fors bedrag voor Baas na interesse FC Barcelona'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws