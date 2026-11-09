Doelman van Ajax krijgt plots zeer goed nieuws vanuit Zeist
Joeri Heerkens heeft een bijzondere uitnodiging ontvangen. De twintigjarige doelman van Ajax is door bondscoach Michael Reiziger voor het eerst opgenomen in de selectie van Jong Oranje. Heerkens mag zich opmaken voor het beslissende tweeluik met Denemarken, waarin een ticket voor het EK van komende zomer op het spel staat.
Heerkens profiteert van het wegvallen van Rome-Jayden Owusu-Oduro. De doelman van AZ heeft zich afgemeld bij Jong Oranje, waardoor Reiziger een vervanger moest oproepen. De keuze is daarbij gevallen op de keeper van Jong Ajax.
Ook Wouter Goes ontbreekt in de selectie. Zijn plaats wordt ingenomen door Thijmen Blokzijl, die aanvankelijk niet was geselecteerd. De centrale verdediger en aanvoerder van FC Groningen speelde tijdens de vorige interlandperiode nog alle drie de wedstrijden volledig mee.
Voor Heerkens betekent de oproep een nieuwe mijlpaal in zijn nog jonge carrière. De in Tsjechië geboren doelman maakte vorig jaar al deel uit van Oranje Onder 19, waarmee hij in 2025 het Europees kampioenschap wist te winnen. Een uitnodiging voor Jong Oranje bleef tot dusver echter uit.
Dit seizoen is Heerkens de vaste doelman van Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Hij kwam tot dusver elf keer in actie, waarin hij tweemaal zijn doel schoonhield. Daartegenover staan 26 tegendoelpunten.
De ploeg van Reiziger wist tijdens de vorige interlandperiode op de laatste speeldag nog een plaats in de play-offs voor het EK af te dwingen. Daarin is Denemarken de laatste hindernis richting het eindtoernooi van komende zomer.
Jong Oranje speelt donderdag eerst een uitwedstrijd tegen de Denen. De daaropvolgende maandag staat de return in Nederland op het programma.
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