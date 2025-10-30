Doelman van stuntploeg is duidelijk: "De Johan Cruijff Arena"

Excelsior Maassluis zorgde woensdagavond voor een daverende verrassing door eredivisionist Excelsior uit te schakelen in de eerste ronde van de KNVB Beker. Held van de avond was doelman Tobias van der Kleij, die na afloop sprak van een magische avond.

"Ik was me vijf minuten lang aan het voorbereiden op pingels, maar dat was niet nodig", lachte Van der Kleij na afloop tegenover ESPN. In de allerlaatste seconde van de verlenging viel alsnog de winnende treffer: 1-0. "Ik zag een scrimmage, dan weer wel en niet. Ik zou niet weten wie, het was zo druk. Ik heb geen idee", zegt de keeper over het moment dat Nick Nagtegaal de bevrijdende goal maakte.

Na de stunt lonkt nu een prachtig affiche voor de tweede ronde. Van der Kleij weet wel wat hij wil: "Voor de club zou ik zeggen nog een makkelijke, voor de centen. Voor ons als spelers De Kuip of de Johan Cruijff Arena."

En het feest? Dat gaat nog even duren. "Ik ga morgen niet werken. Ik had al geregeld dat ik in de ochtend niet hoefde te komen, maar nu wordt het een appje dat het de hele dag niets wordt."