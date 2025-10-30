Kick-off
Verweij: "Wáárom gaat ESPN nu ook journalistje proberen te spelen?"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Doelman van stuntploeg is duidelijk: "De Johan Cruijff Arena"

Gijs Kila
bron: ESPN
Tobias van der Kleij
Tobias van der Kleij Foto: © BSR Agency

Excelsior Maassluis zorgde woensdagavond voor een daverende verrassing door eredivisionist Excelsior uit te schakelen in de eerste ronde van de KNVB Beker. Held van de avond was doelman Tobias van der Kleij, die na afloop sprak van een magische avond.

"Ik was me vijf minuten lang aan het voorbereiden op pingels, maar dat was niet nodig", lachte Van der Kleij na afloop tegenover ESPN. In de allerlaatste seconde van de verlenging viel alsnog de winnende treffer: 1-0. "Ik zag een scrimmage, dan weer wel en niet. Ik zou niet weten wie, het was zo druk. Ik heb geen idee", zegt de keeper over het moment dat Nick Nagtegaal de bevrijdende goal maakte.

Na de stunt lonkt nu een prachtig affiche voor de tweede ronde. Van der Kleij weet wel wat hij wil: "Voor de club zou ik zeggen nog een makkelijke, voor de centen. Voor ons als spelers De Kuip of de Johan Cruijff Arena."

En het feest? Dat gaat nog even duren. "Ik ga morgen niet werken. Ik had al geregeld dat ik in de ochtend niet hoefde te komen, maar nu wordt het een appje dat het de hele dag niets wordt."

Zet in op Ajax tegen SC Heerenveen!

Ajax speelt zaterdag de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Christiaan van Hussen

Speler Sportlust’46 over loten Ajax: "Dan heb je misschien kans"

0
Remko Pasveer

"De grootste bron van ergernis is misschien keeper Remko Pasveer"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws KNVB Beker
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Een glimlachende Gertjan Verbeek

Verbeek grapt: "Peter Bosz zit eigenlijk bij de verkeerde club"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek kritisch: "Je moet het probleem bij Ajax neerleggen"

0
Arnold Bruggink

Bruggink over Ajax: "Iedereen denkt altijd maar aan die ego's"

0
Robert Maaskant

Robert Maaskant denkt na over Ajax: "Gebeurt onder de radar"

0
Ismaël Baouf

Ajax krijgt concurrentie in strijd om wereldkampioen: "Topclubs"

0
Arnold Bruggink naast de dug-out van FC Twente

Bruggink kreeg transferverzoek Ajax op avond vóór crematie moeder

0
René Wagelaar

René Wagelaar kijkt naar Ajax: "Dat is net de extra kwaliteit"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 10 18 25
2 PSV 10 16 25
3 AZ 10 10 21
4 Ajax 10 6 19
5 FC Groningen 10 2 18
6 Sparta Rotterdam 10 -8 16
7 NEC Nijmegen 10 8 15
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd