Doelman wees Ajax af: "Hij wist eigenlijk niet overal van af"

Kayne van Oevelen heeft vorig jaar bewust bedankt voor de interesse van Ajax. De doelman van FC Volendam voelde weinig voor het aanbod uit Amsterdam en besloot zijn ontwikkeling voort te zetten bij de club uit het vissersdorp.

De 22-jarige keeper is inmiddels al anderhalf jaar de vaste nummer één bij Volendam. Kort nadat hij die positie had veroverd, meldde Ajax zich met het plan om hem transfervrij over te nemen. Er volgde een gesprek, maar dat overtuigde Van Oevelen allerminst. "De keeperstrainer van Jong Ajax kwam hiernaartoe en wist eigenlijk ook niet overal van af", vertelt hij in gesprek met Voetbal International.

Dat zorgde voor twijfel bij de sluitpost. "Dat vond ik heel jammer, daar had ik wat meer van verwacht. Direct na dat gesprek heb ik toen ook aangegeven: we hoeven niet verder te overleggen, hoor. Ik blijf lekker bij FC Volendam." Enkele dagen later zette Van Oevelen zijn handtekening onder een nieuw contract, dat hem tot medio 2028 aan Volendam bindt.

Volgens de keeper was het moment ook simpelweg niet juist om al de stap naar Ajax te maken. "Het was ook niet het goede moment om al naar Ajax te gaan", legt hij uit. "Ik had een aflopend contract en was dan in de zomer binnengekomen met 28 potjes in de KKD op mijn naam. Als ik dit seizoen alles blijf spelen, heb ik daar straks 34 Eredivisie-wedstrijden bij. Dan kom je toch iets anders binnen bij een andere club, zeker als er ook nog een transfersom voor je moet worden betaald."

Een volgende stap sluit Van Oevelen niet uit, maar voorlopig ligt zijn focus volledig bij Volendam. "Na dit seizoen zou ik wel graag een volgende stap willen maken, dat is geen geheim. Maar eerst handhaven met FC Volendam. Daar ligt nu mijn volledige focus op."