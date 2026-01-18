Kick-off
Verweij ontkracht Ajax-gerucht: "Kennelijk is dat niet gebeurd"
Ajax transfergeruchten en nieuws

Doelman wees Ajax af: "Hij wist eigenlijk niet overal van af"

Amber
bron: Voetbal International
Kayne van Oevelen
Kayne van Oevelen Foto: © BSR Agency

Kayne van Oevelen heeft vorig jaar bewust bedankt voor de interesse van Ajax. De doelman van FC Volendam voelde weinig voor het aanbod uit Amsterdam en besloot zijn ontwikkeling voort te zetten bij de club uit het vissersdorp.

De 22-jarige keeper is inmiddels al anderhalf jaar de vaste nummer één bij Volendam. Kort nadat hij die positie had veroverd, meldde Ajax zich met het plan om hem transfervrij over te nemen. Er volgde een gesprek, maar dat overtuigde Van Oevelen allerminst. "De keeperstrainer van Jong Ajax kwam hiernaartoe en wist eigenlijk ook niet overal van af", vertelt hij in gesprek met Voetbal International.

Dat zorgde voor twijfel bij de sluitpost. "Dat vond ik heel jammer, daar had ik wat meer van verwacht. Direct na dat gesprek heb ik toen ook aangegeven: we hoeven niet verder te overleggen, hoor. Ik blijf lekker bij FC Volendam." Enkele dagen later zette Van Oevelen zijn handtekening onder een nieuw contract, dat hem tot medio 2028 aan Volendam bindt.

Volgens de keeper was het moment ook simpelweg niet juist om al de stap naar Ajax te maken. "Het was ook niet het goede moment om al naar Ajax te gaan", legt hij uit. "Ik had een aflopend contract en was dan in de zomer binnengekomen met 28 potjes in de KKD op mijn naam. Als ik dit seizoen alles blijf spelen, heb ik daar straks 34 Eredivisie-wedstrijden bij. Dan kom je toch iets anders binnen bij een andere club, zeker als er ook nog een transfersom voor je moet worden betaald."

Een volgende stap sluit Van Oevelen niet uit, maar voorlopig ligt zijn focus volledig bij Volendam. "Na dit seizoen zou ik wel graag een volgende stap willen maken, dat is geen geheim. Maar eerst handhaven met FC Volendam. Daar ligt nu mijn volledige focus op."

Jordi Cruijff

OFFICIEEL | Ajax presenteert Cruijff: "Hij kwam daar als beste uit"

Jordi Cruijff bij Ajax

'Jordi Cruijff tekent na Ajax - Go Ahead Eagles zijn contract'

Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

