Geschreven door Auke Kooreman 12 dec 2020 om 13:12

De Graafschap – Jong Ajax leverde in Doetinchem een energieke wedstrijd op. Jong Ajax speelde een lange tijd tegen tien man, maar wist uiteindelijk niet te winnen van de Superboeren.

Voor Jong Ajax stond vrijdagavond de 16de wedstrijd tegen De Graafschap op het programma. De superboeren doen zoals altijd bovenin mee in de Keuken Kampioen Divisie. Hetzelfde geldt normaal gesproken ook voor Jong Ajax, maar de Amsterdammers wisselen dit seizoen nogal veel op ranglijst. Vorig jaar stond De Graafschap op promotie, maar promoveerde het niet door het inmiddels bekende verhaal. De Ajacieden zullen daar lak aan moeten hebben, want er staat nog altijd een rekening van vorig jaar open. Afgelopen seizoen gaven de Amsterdammers een 0-2 voorsprong weg in de tweede helft. Mitchell van der Gaag heeft nog een appeltje te schillen met Mike Snoei, maar heeft zijn ploeg op bepaalde plekken aardig verjongd. Donny Warmerdam en Kristian Hlynsson mochten beginnen tegen de nummer 3 van de competitie.

Brian Brobbey en Jurrien Timber waren afwezig op paarse vrijdag. Beide jongens maakte afgelopen woensdag hun debuut in de Champions League, maar moesten allebei het veld met een blessure verlaten. De wedstrijd op De Vijverberg kwam een beetje moeilijk op gang. Het natte veld was voor het eerste fluitsignaal al aardig beschadigd. Ondanks dat werd de wedstrijd gewoon gespeeld en kwamen de superboeren opvallend op voorsprong. Routinier Ralf Seuntjens draaide snel open en haalde gelijk uit. De bal werd voordat hij tegen het net aan ging nog getoucheerd. Kjell Scherpen zag op het laatste moment de bal nog van richting veranderen en was daardoor volkomen kansloos. De thuisploeg kon tot ergernis van Snoei niet lang genieten van de voorsprong. Arjany Martha werd scherp diep gestuurd en profiteerde optimaal van de buitenspel discussie. De rechtsbuiten leek op gelijke hoogte te staan met Jasper van Heertum, of hij buitenspel stond was niet te zien met het blote oog. Martha rondde het geweldig af een maakte een eerste goal in de Keuken Kampioen Divisie om niet te vergeten. Een bovenliggende partij was er niet echt op De Vijverberg. Veel balverlies zorgde voor veel omschakelmomenten. Jong Ajax had daar veel moeite mee. Van der Gaag probeerde het vanaf de zijkant duidelijk te maken, maar zag tijdens zijn uitleg de verdediging kinderlijk in de fout gaan. Vanaf rechts kwam een vroege voorzet uit bij de spits Seuntjens. De spits kreeg een klein beetje ruimte, maar die ruimte had Enric Llansana niet moeten geven en was voor de spits net genoeg om wederom te scoren.

De tweede achterstand was een feit. Na 27 minuten moesten de Amsterdammers voor de tweede keer op de avond op zoek naar de gelijkmaker. De wedstrijd was voetballend nog altijd niet best, maar wederom Martha kreeg een grote kans op zijn tweede doelpunt. De explosieve aanvaller zag de ruimte achter de keeper, maar de lob miste wat hoogte. Heel veel kansen volgde erna niet meer. De ploegen leden nog meer balverlies en de kwamen vaak niet verder dan de zestienmeter, maar de Amsterdammers werden terecht geholpen door de scheidsrechter. Danny Verbeek ging een duel met gesterkt been aan en belandde veel te laat op de voet van Donny Warmerdam. Een terechte rode kaart, maar de hele selectie en technische staf begreep de keuze van Gerrets niet. Jong Ajax kreeg meer de bal en zette De Graafschap volledig onder druk. Het vele balbezit leverde nog geen doelpunten op, maar Snoei ging met zijn spelers allesbehalve comfortabel de kleedkamer in.

In het tweede helft was het speelbeeld mede dankzij de rode kaart eenrichtingsverkeer. Het was wachten op de goal van Jong Ajax. Heel lang wachten hoefde de aanwezige pers niet. Na exact 12 minuten maakte ook Sontje Hansen een geweldig doelpunt op de koude avond. De aanvaller pikte een afgevallen hoekschop op en stuurde schitterend met binnenkant voet naar de verre hoek. Een goal die de 18-jarige aanvaller vaak in zijn droom zal hebben afgespeeld werd op 11 december werkelijkheid. De eerste zet was gezet door de Amsterdammers en gingen na gelijkmaker vol opzoek naar de voorsprong. De kansen op een snelle voorsprong kwamen er wel degelijk. Youri Regeer en Neraysho Kasanwirjo probeerden het allebei van afstand, maar konden na hun schot niet de armen in de lucht gooien.

In de tweede helft was het niet alleen maar Jong Ajax, ook de thuisploeg werd gevaarlijk door de geboren Amsterdammer Daryl van Mieghem. Een scherpe voorzet kwam uit bij de kleine buitenspeler, maar de boomlang Scherpen lag met zijn benen nog net in de weg. De volgende scherpe voorzet volgde Scherpen schatten de bal totaal verkeerd in, maar kon zich nog net herstellen mede dankzij zijn lengte. In het laatste kwartier ging de wedstrijd helemaal los en ging de kans verhouding op en neer. Martha was de hele avond al goed bezig en kon in de laatste minuten van de wedstrijd zijn tweede van de avond maken en de ploeg voor de eerste keer op voorsprong zetten. Dat gebeurde echter niet en de uitploeg moest snel omschakelen om een counter te voorkomen. De kansen gingen er allemaal niet in, maar de wedstrijd bleef in de laatste 5 minuten erg spannend.

De emoties liepen hoog op en de vooral de trainer en spelers van De Graafschap konden hun emoties niet in bedwang houden. Een wedstrijd die publiek verdiende eindigde uiteindelijk in een gelijkspel. Jong Ajax drukte grote deels van de wedstrijd De Graafschap naar achter, maar kon niet de overwinning over de streep halen.