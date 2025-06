Doelwit van Ajax bevestigt contact: "Ik sta er wel voor open"

Urby Emanuelson is met Ajax in gesprek over een rol als assistent-trainer, zo bevestigt hij zelf. Al benadrukt hij dat er nog geen akkoord is bereikt.

"Ik had gehoopt om het nog wat langer geheim te houden, maar ik ben in gesprek met de club", zo vertelt Emanuelson aan Ziggo Sport. Hij is met die zender in Slowakije om daar Jong Oranje op het EK te volgen en had het daarom liever nog niet zien uitlekken. "Het is nog niet zeker hoor, maar we oriënteren over hoe of wat voor komend seizoen."

Ondanks dat er nog geen akkoord is, lijkt Emanuelson de klus wel te zien zitten. "Ik sta er wel voor open", zegt hij. Emanuelson was het afgelopen seizoen assistent van Frank Peereboom bij Jong Ajax. Diezelfde Peereboom is in het nieuwe seizoen ook onderdeel van de staf van Ajax.