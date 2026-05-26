Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Doelwit van Ajax loopt WK voetbal mis': "Het leven gaat door"

Arthur
Dion Beljo
Dion Beljo Foto: © BSR Agency

Dion Beljo zal komende zomer niet in actie komen met Kroatië op het WK in Noord-Amerika, Canada en Mexico. De spits van Dinamo Zagreb is niet opgenomen in de definitieve selectie, wat een flinke tegenvaller betekent voor de 24-jarige aanvaller. Eerder werd hij nog in verband gebracht met Ajax.

Zijn zaakwaarnemer Srdjan Lakic begrijpt de beslissing van de bondscoach niet. "De dominantie van Dion liet de Kroatische competitie er zwak uitzien. Liefst 31 keer scoren leek makkelijk, maar dat is het natuurlijk niet", zegt hij in gesprek met Sky Sport. "Vijf doelpunten in acht Europa League-wedstrijden zijn ook goede cijfers." De spits kwam daarnaast nog twee keer tot scoren in de Kroatische beker. Zijn seizoentotaal komt daarmee op 38 goals en zes assists.

"Ik vind dat er plek voor hem moet zijn in de WK-selectie, maar de bondscoach heeft zijn beslissing genomen. We moeten verder. Het leven gaat door", aldus Lakic. Beljo kwam tot nu toe tot twee interlands voor Kroatië. Die speelde hij in oktober 2023. Zijn laatste oproep voor de definitieve selectie dateert van november dat jaar.

Drie weken geleden meldde Sportske Novosti, het belangrijkste voetbalmedium van Kroatië, dat zowel Feyenoord als Ajax interesse heeft in de spits. Ook clubs als Brighton & Hove Albion en FC Porto volgen hem. Beljo ligt nog tot medio 2030 vast bij Dinamo Zagreb.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Sven Mislintat op de tribune van VfB Stuttgart

Sven Mislintat alweer ontslagen in Duitsland: "Dat kan gebeuren"

0
Johan Derksen

Derksen bekritiseert Ajax-speler: "Het is een dommig werkpaard"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Marc Overmars

Overmars terug naar Eredivisie? "Wij zijn een haatdragend landje"

0
Ajax viert doelpunt

Ajax moet Europees voetbal halen: "Dat mag en kan geen optie zijn"

0
Jordi Cruijff en Marijn Beuker

'In dit segment zoekt Cruijff naar spelers': "Zij worden besproken"

0
Mounir Boualin

Boualin onthult transferplannen Ajax: "Dan gaan ze 2 spitsen halen"

0
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International

Goodijk ziet Ajacied vertrekken: "Voor hem niet zo aantrekkelijk"

0
Ron Jans

Jans gaat voor unieke stunt tegen Ajax: "Zoon heeft het opgezocht"

0
Sjoerd Mossou

Mossou kritisch op Ajacied: "Armoe dat hij meegaat naar het WK"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Sven Mislintat alweer ontslagen in Duitsland: "Dat kan gebeuren"

Derksen bekritiseert Ajax-speler: "Het is een dommig werkpaard"

Driessen geeft flink af op Ajax: "Ze moeten alles verkopen!"

'Doelwit van Ajax loopt WK voetbal mis': "Het leven gaat door"

Perez enthousiast: "Niet fluitend, maar hij kan wel mee bij Ajax"

Overmars terug naar Eredivisie? "Wij zijn een haatdragend landje"

Jol: "Wordt je ineens met een vliegtuig naar beneden getrokken"

Ajacied lijkt vertrek aan te kondigen: "Heeft niet goed gewerkt"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws