'Doelwit van Ajax loopt WK voetbal mis': "Het leven gaat door"

Dion Beljo zal komende zomer niet in actie komen met Kroatië op het WK in Noord-Amerika, Canada en Mexico. De spits van Dinamo Zagreb is niet opgenomen in de definitieve selectie, wat een flinke tegenvaller betekent voor de 24-jarige aanvaller. Eerder werd hij nog in verband gebracht met Ajax.

Zijn zaakwaarnemer Srdjan Lakic begrijpt de beslissing van de bondscoach niet. "De dominantie van Dion liet de Kroatische competitie er zwak uitzien. Liefst 31 keer scoren leek makkelijk, maar dat is het natuurlijk niet", zegt hij in gesprek met Sky Sport. "Vijf doelpunten in acht Europa League-wedstrijden zijn ook goede cijfers." De spits kwam daarnaast nog twee keer tot scoren in de Kroatische beker. Zijn seizoentotaal komt daarmee op 38 goals en zes assists.

"Ik vind dat er plek voor hem moet zijn in de WK-selectie, maar de bondscoach heeft zijn beslissing genomen. We moeten verder. Het leven gaat door", aldus Lakic. Beljo kwam tot nu toe tot twee interlands voor Kroatië. Die speelde hij in oktober 2023. Zijn laatste oproep voor de definitieve selectie dateert van november dat jaar.