HNM De Podcast
Noa Vahle stoort zich aan oud-speler Ajax: "Zelfoverschatting"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Doesburg begeerd door Ajax': "Ik was daar liever niet meer"

Bjorn
bron: De Twaalfde Man
Michel Doesburg
Michel Doesburg Foto: © BSR Agency

Michel Doesburg is nu bijna twee jaar werkzaam als hoofd scouting bij FC Twente. De 57-jarige scout was ruim vijf jaar werkzaam bij Ajax, maar besloot na het vertrek van Marc Overmars de club uit Amsterdam te verlaten. Doesburg wordt nu genoemd als een van de mogelijke opvolgers van Kelvin de Lang bij Ajax, maar ging niet op een prettige manier weg uit de Johan Cruijff ArenA. 

Michel Doesburg, Marc Overmars en Henk Veldmate
Ajax zoekt hoofdscout: 'Deze vijf namen verschijnen op shortlist' Lees ook

"Bij Ajax heb ik een geweldige tijd gehad met zes hoofdprijzen in vijfeneenhalf jaar", vertelt Doesburg in gesprek met De Twaalfde Man. "Het verhaal over Marc Overmars dat tot zijn vertrek leidde was een donderslag bij heldere hemel voor mij. Sindsdien ging en gaat er heel veel mis in Amsterdam. Ik liet mijn contract ontbinden bij Ajax omdat ik daar liever niet meer was." 

"Ik vond de werkomgeving niet meer prettig na het vertrek van Marc", vervolgt Doesburg. "Bij Ajax had ik lang te maken met hem, Erik ten Hag, Henk Veldmate en Gerry Hamstra. We werkten enorm goed samen. We werden drie keer landskampioen, wonnen de Johan Cruijff Schaal en twee keer de beker. Financieel ging het heel goed, we haalden de halve finale van de Champions League. Nadat Marc wegging werden veel verkeerde keuzes gemaakt. De scouting werd niet meer gehoord."

Gerelateerd:
Quilindschy Hartman

Quilindschy Hartman laat van zich horen: "Ik ga niet naar Ajax"

0
Jorrel Hato

Jorrel Hato terug naar Ajax? "Is ook voor Chelsea aantrekkelijk"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mike Verweij

Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"

0
Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

0
Aaron Bouwman

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

0
Marciano Vink

Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"

0
Wim Kieft

Wim Kieft haalt uit naar Ajax: "Werd gek van dat gelul daar"

0
Aaron Bouwman

Aaron Bouwman: "Dat kon je tegen Feyenoord bijvoorbeeld zien"

0
Aaron Bouwman

Ajax-talent Aaron Bouwman: "Dat is altijd een droom geweest"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd