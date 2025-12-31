'Doesburg begeerd door Ajax': "Ik was daar liever niet meer"

Michel Doesburg is nu bijna twee jaar werkzaam als hoofd scouting bij FC Twente. De 57-jarige scout was ruim vijf jaar werkzaam bij Ajax, maar besloot na het vertrek van Marc Overmars de club uit Amsterdam te verlaten. Doesburg wordt nu genoemd als een van de mogelijke opvolgers van Kelvin de Lang bij Ajax, maar ging niet op een prettige manier weg uit de Johan Cruijff ArenA.

"Bij Ajax heb ik een geweldige tijd gehad met zes hoofdprijzen in vijfeneenhalf jaar", vertelt Doesburg in gesprek met De Twaalfde Man. "Het verhaal over Marc Overmars dat tot zijn vertrek leidde was een donderslag bij heldere hemel voor mij. Sindsdien ging en gaat er heel veel mis in Amsterdam. Ik liet mijn contract ontbinden bij Ajax omdat ik daar liever niet meer was."

"Ik vond de werkomgeving niet meer prettig na het vertrek van Marc", vervolgt Doesburg. "Bij Ajax had ik lang te maken met hem, Erik ten Hag, Henk Veldmate en Gerry Hamstra. We werkten enorm goed samen. We werden drie keer landskampioen, wonnen de Johan Cruijff Schaal en twee keer de beker. Financieel ging het heel goed, we haalden de halve finale van de Champions League. Nadat Marc wegging werden veel verkeerde keuzes gemaakt. De scouting werd niet meer gehoord."