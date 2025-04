Dolberg als vervanger voor Brobbey? "Nog wat unfinished business"

"Het is misschien een romantische gedachte, maar Kasper Dolberg scoorde vier keer afgelopen weekend", klinkt het. "Die is helemaal opgeleefd. Als je hem toch terug kan halen. Dan ga je erop vooruit."

Dolberg was erg succesvol in zijn jaren bij Ajax, maar had veel concurrentie. "Misschien denkt hij wel dat er nog wat unfinished business is. Hij vertrok toch een beetje door de achterdeur omdat Huntelaar hem het te moeilijk maakte. Dat zou ik wel echt heel tof vinden. Dat zou nu echt een topspits zijn voor Ajax."