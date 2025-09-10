AD Voetbalpodcast
'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Dolberg biecht op over interesse Ajax: "Toen ik de kans kreeg..."

Arthur
bron: Ajax
Kasper Dolberg
Kasper Dolberg Foto: © BSR Agency

Kasper Dolberg keert terug bij Ajax. De Deense spits meldde zich na de interlandbreak met Denemarken weer bij zijn (nieuwe) teamgenoten in Amsterdam. Zes jaar geleden vertrok hij als 21-jarige jongen bij Ajax, nu komt hij terug als 27-jarige man.

"Je groeit als mens en ik heb wat meer zelfvertrouwen," zegt Dolberg tegenover Ajax. In 2019 verliet de Ajax-spits de club met een landskampioenschap, KNVB Beker en Johan Cruijff Schaal op zak en ging hij aan de slag bij het Franse OGC Nice. In de afgelopen zes jaar deed hij ervaring op in Frankrijk, Spanje, Duitsland en België, en nu keert hij terug op bekend terrein. "Ik wilde terug naar Ajax om de club, om alles eigenlijk. Ik heb hele goede herinneringen hier. Toen ik de kans kreeg om terug te komen heb ik niet getwijfeld. Ik heb hier ook vier jaar gewoond en heb Ajax gemist al die jaren," aldus Dolberg.

Bij zijn terugkeer treft hij ook een oude bekende: Davy Klaassen. "Hij stuurde mij een berichtje toen hij de geruchten hoorde. Op dat moment was het nog niet rond. Ik zei tegen hem: ik hoop dat het snel rond gaat komen. Toen het officieel was feliciteerde hij mij", vertelt Dolberg.

