Dolberg: "Crisis in Amsterdam? Het seizoen is nog lang niet over"

Kasper Dolberg hoopt dit seizoen met Ajax de landstitel te pakken. De Deense spits keerde deze zomer terug naar Amsterdam en wil zijn prijzenkast verder aanvullen. Eerder won hij bij Ajax al de landstitel, de KNVB-beker en de Johan Cruijff Schaal, maar Dolberg is vastbesloten om nog meer successen te boeken met de club.

"Dat is zeker een grote motivatie voor me", zegt de spits tegen het Algemeen Dagblad. "Hoewel ik met een dubbel vertrok, heb ik veel zaken voor mijn gevoel destijds niet afgemaakt. Als ik mocht beslissen, was ik misschien nog wel een jaar gebleven. Het was niet dat de club me wegduwde, maar het was lastig voor me om de minuten te maken die ik wilde. Toen kwam Nice voorbij. De jaren erna heb ik Ajax altijd gevolgd. Vooral het jaar na mijn vertrek miste ik de club."

Dolberg vervolgt: "Ik wilde deel uitmaken van dat team. Ik miste alles. Het klinkt cliché, maar als je weg bent, realiseer je pas wat je niet meer hebt. Dan mis je ineens die druk van altijd moeten winnen, die je eerder minder voelde omdat je gewoon deed wat je moest doen. Spijt heb ik niet. Nice was een prachtige plek en ik zou het niet willen missen, omdat ik goede trainers heb gehad en onderdeel was van het begin van een mooi project."

Zondag hoopt Dolberg op een basisplaats tegen PSV. "We moeten winnen, dat sowieso. Dat weten we ook allemaal. Het is een zeer belangrijke wedstrijd. Maar het seizoen is lang en dat is niet over als we verliezen. Maar we gaan erheen om te winnen. Dat is zeker. Crisis in Amsterdam of Eindhoven bij verlies? Nou, als je verliest is dat sowieso niet goed. Maar dat geldt niet alleen voor zo’n topduel, dat geldt voor elke wedstrijd."