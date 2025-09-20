AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Dolberg: "Crisis in Amsterdam? Het seizoen is nog lang niet over"

Joram
bron: Algemeen Dagblad
Kasper Dolberg en Wout Weghorst
Kasper Dolberg en Wout Weghorst Foto: © BSR Agency

Kasper Dolberg hoopt dit seizoen met Ajax de landstitel te pakken. De Deense spits keerde deze zomer terug naar Amsterdam en wil zijn prijzenkast verder aanvullen. Eerder won hij bij Ajax al de landstitel, de KNVB-beker en de Johan Cruijff Schaal, maar Dolberg is vastbesloten om nog meer successen te boeken met de club.

"Dat is zeker een grote motivatie voor me", zegt de spits tegen het Algemeen Dagblad. "Hoewel ik met een dubbel vertrok, heb ik veel zaken voor mijn gevoel destijds niet afgemaakt. Als ik mocht beslissen, was ik misschien nog wel een jaar gebleven. Het was niet dat de club me wegduwde, maar het was lastig voor me om de minuten te maken die ik wilde. Toen kwam Nice voorbij. De jaren erna heb ik Ajax altijd gevolgd. Vooral het jaar na mijn vertrek miste ik de club."

Dolberg vervolgt: "Ik wilde deel uitmaken van dat team. Ik miste alles. Het klinkt cliché, maar als je weg bent, realiseer je pas wat je niet meer hebt. Dan mis je ineens die druk van altijd moeten winnen, die je eerder minder voelde omdat je gewoon deed wat je moest doen. Spijt heb ik niet. Nice was een prachtige plek en ik zou het niet willen missen, omdat ik goede trainers heb gehad en onderdeel was van het begin van een mooi project."

Zondag hoopt Dolberg op een basisplaats tegen PSV. "We moeten winnen, dat sowieso. Dat weten we ook allemaal. Het is een zeer belangrijke wedstrijd. Maar het seizoen is lang en dat is niet over als we verliezen. Maar we gaan erheen om te winnen. Dat is zeker. Crisis in Amsterdam of Eindhoven bij verlies? Nou, als je verliest is dat sowieso niet goed. Maar dat geldt niet alleen voor zo’n topduel, dat geldt voor elke wedstrijd."

Zet in op Ajax tegen PSV!

Ajax speelt zondagmiddag de topper tegen PSV. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
John Heitinga in de Johan Cruijff Arena

"Heitinga heeft de grootste rol gespeeld in mijn keuze voor Ajax"

0
Ali Boussaboun bij ESPN

Boussaboun voorspelt titelrace met twee clubs: "Ajax is de minste"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Kasper Dolberg
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Hans Kraay jr.

Kraay vergelijkt Ajax: "Middelmatige ploegen doen dat een kwartiertje"

0
Maccabi Tel Aviv-fans met een pyro in het uitvak van Ajax

Bewijsmateriaal teruggevonden van wangedrag rond Ajax - Maccabi

0
Danique Tolhoek

VIDEO: Ajax Vrouwen wint van Sturm Graz en gaat door in Europa

0
John Heitinga

Ajax en Heitinga krijgen complimenten: "Het plan klopte wel"

0
Valentijn Driessen

Driessen gaat niet mee met Heitinga: "Natuurlijk wel een thema"

0
De Vrij en Dumfries met Inter in de Champions League

Dumfries kreeg beuk van Ajacied: "Ik moest er wel even om lachen"

0
Wim Kieft

Kieft deelt gezondheidsupdate: "Brandweer takelde mij uit huis"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 5 10 15
2 PSV 5 9 12
3 Ajax 5 6 11
4 AZ 4 5 10
5 NEC Nijmegen 5 8 9
6 FC Utrecht 5 7 9
7 FC Groningen 5 1 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd