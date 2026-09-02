'Dolberg-deal leeft plots weer op: akkoord blijft alsnog uit'
Kasper Dolberg heeft Ajax op Deadline Day tóch nog bijna verlaten. FC Midtjylland zette woensdag in de sloturen van de transfermarkt opnieuw stevig in op de komst van de Deense spits, meldt Bold. Uiteindelijk kwamen de club en Dolberg financieel niet tot overeenstemming.
Eerder op de dag leek een vertrek nog uitgesloten. De zaakwaarnemer van Dolberg liet weten dat de aanvaller deze zomer "gewoon" bij Ajax zou blijven. Later op de avond veranderde de situatie echter alsnog.
Dat had te maken met Franculino Djú. De aanvaller van Midtjylland zou aanvankelijk deel uitmaken van de wedstrijdselectie voor het duel met AGF, maar ontbrak vlak voor de aftrap plotseling. Vanuit Turkije kwamen vervolgens berichten naar buiten dat hij op weg was naar Trabzonspor.
Door het mogelijke vertrek van Djú ontstond er bij Midtjylland opnieuw ruimte voor Dolberg. De Deense topclub had de Ajax-spits gedurende vrijwel de volledige transferperiode al op de radar en besloot in de laatste uren opnieuw door te pakken.
"De onderhandelingen met de international zijn in de loop van de dag geïntensiveerd. Desondanks zijn de partijen er financieel nog niet in geslaagd een akkoord te bereiken", schrijft Bold.
Daarmee bleef een onverwachte terugkeer van Dolberg naar Denemarken uiteindelijk uit. De spits blijft voorlopig bij Ajax, ondanks dat Midtjylland op Deadline Day nog serieus probeerde hem los te weken.
Dolberg zag transfer plots klappen: "Van het ene op andere moment"
Ajax houdt miljoenen achter de hand: "Er is geld voor buitenkansje"
'Dolberg-deal leeft plots weer op: akkoord blijft alsnog uit'
Eredivisieclub benaderde Van de Beek: "Hij was niet onder de indruk"
Ajax neemt definitief afscheid: contract aanvaller ontbonden
Ajax zag droomterugkeer stranden: "Salaris was het probleem"
'Ajax ziet buitenkans uitblijven, Cruijff houdt ogen wel open'
Dolberg plots een optie voor Feyenoord? "De nood is echt hoog"
Ajax-aanwinst onthult: "Ik ben nog niet fit genoeg om te spelen"
'Ajax neemt afscheid van aanvaller: contract per direct ontbonden'
FC Porto komt terug voor Baas en legt officieel bod neer bij Ajax
Ajax slaat opnieuw toe in Spanje en bedingt koopoptie op talent
'Owen Wijndal nam woensdag al emotioneel afscheid van Ajax'
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en presenteert opvolger van Mika Godts
BREAKING | 'Transfer Wijndal klapt, linksback blijft bij Ajax'
'PSV heeft beet en haalt voormalig Ajax-talent naar Eindhoven'
'Ajax en Wijndal hakken knoop door: linksback op weg naar uitgang'
'Laatste update: Ajax heeft vleugelaanvaller definitief binnen'
Ajax-aanwinst zeer enthousiast: "Het is een hele grote club"
"Ik kan me voorstellen dat Alex Kroes zich dat afvraagt"
'Adingra doorstaat medische keuring, deal kwestie van tijd'
Kehrer blij met transfer naar Ajax: "Dat klonk erg positief"
Bruggink waarschuwt Ajax: "Ik kan het me niet voorstellen"
Ajax profiteert van transfer Timber: "Een aanzienlijk bedrag"
Ajax plukt talentvolle verdediger weg bij Atletico Madrid
OFFICIEEL | Ajax handelt met AS Monaco en presenteert Thilo Kehrer
'Ajax neemt geen risico en laat doelwit extra testen ondergaan'
Oud-Ajacied Nicolás Tagliafico ziet transfer toch nog afketsen
Voormalig Ajax-target Dani Ceballos maakt binnenlandse transfer
'Ajax is nog niet uitgewinkeld; Cruijff loert op buitenkansje'