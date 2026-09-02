'Dolberg-deal leeft plots weer op: akkoord blijft alsnog uit'

Kasper Dolberg heeft Ajax op Deadline Day tóch nog bijna verlaten. FC Midtjylland zette woensdag in de sloturen van de transfermarkt opnieuw stevig in op de komst van de Deense spits, meldt Bold. Uiteindelijk kwamen de club en Dolberg financieel niet tot overeenstemming.

Eerder op de dag leek een vertrek nog uitgesloten. De zaakwaarnemer van Dolberg liet weten dat de aanvaller deze zomer "gewoon" bij Ajax zou blijven. Later op de avond veranderde de situatie echter alsnog. Dat had te maken met Franculino Djú. De aanvaller van Midtjylland zou aanvankelijk deel uitmaken van de wedstrijdselectie voor het duel met AGF, maar ontbrak vlak voor de aftrap plotseling. Vanuit Turkije kwamen vervolgens berichten naar buiten dat hij op weg was naar Trabzonspor.