Dolberg doet verzoek aan clubleiding: "Als je wilt bouwen..."

Kasper Dolberg heeft onthuld dat hij Ajax in de zomer van 2019 eigenlijk helemaal niet wilde verlaten. De Deense spits, die na enkele jaren terugkeerde in Amsterdam, kijkt in Ajax Life openhartig terug op zijn vertrek na het historische seizoen waarin Ajax kampioen werd, de KNVB Beker won en de halve finale van de Champions League bereikte.

"Om eerlijk te zijn: ik kreeg te horen dat ik naar een andere club moest uitkijken. Dat verraste me, omdat het daarvóór nooit besproken was. Ik wilde niet weg, maar toen de club dát aangaf, gingen we op zoek", aldus Dolberg over zijn overstap naar OGC Nice destijds.

Afgelopen zomer klopte Ajax opnieuw bij hem aan. Dolberg wist dat hij in beeld was als Brian Brobbey zou vertrekken, maar zekerheid voelde hij pas toen alles rond was. "Ik wist dat ik de eerste optie zou zijn als Brian Brobbey verkocht zou worden, maar was er pas écht zeker van toen ik mijn handtekening had gezet."

Nu hij terug is, is Dolberg vastberaden om opnieuw prijzen te winnen met Ajax. Volgens hem is daarvoor één belangrijke voorwaarde nodig. "Als je wilt bouwen, moeten de juiste spelers blijven. Dat is moeilijk, maar zo gaat het hier al jaren. De kunst is dus om het sterke geraamte te behouden."

Hij verwijst daarbij naar de periode na het teleurstellende seizoen 2017/18, toen de directie ingreep om de kern bij elkaar te houden. "Na het slechte seizoen 2017/18 zaten we als spelers met de directie. Alle talenten kregen van Marc Overmars te horen dat ze moesten blijven. Minstens voor één jaar. Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Donny van de Beek. Dat was belangrijk voor de club en het team. Hij zei dat we Ajax niet konden verlaten voor we prijzen gewonnen hadden. Daar gaat het om: talent laten geloven dat iets moois mogelijk is als iedereen blijft."

Op persoonlijk vlak voelt Dolberg zich sterker dan ooit. "Ik speel met meer vertrouwen, ben stabieler en doe meer goed dan voorheen. Tactisch begrijp ik het spel beter, fysiek ben ik beter dan ik ooit was én ik ben een betere afmaker geworden. Alles is wel verbeterd, maar ik vind het niet prettig om zo over mezelf te praten."