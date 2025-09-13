Dolberg duidelijk: "Ik denk dat ik een echte Ajax-spits ben"

Ajax heeft zich recentelijk versterkt met een bekende van de club, Kasper Dolberg. De Deense international maakt zijn terugkeer in Amsterdam en gelooft dat hij een belangrijke kracht kan zijn voor de Amsterdammers.

"Ik denk dat ik een echte Ajax-spits ben", vertelt Dolberg in een interview met De Telegraaf. "Een nummer negen die veel in het spel wordt betrokken en alle onderdelen van het spel moet beheersen. Ik heb de kwaliteiten en weet wat er van me wordt verlangd. Daardoor geloof ik erin veel goals te kunnen gaan maken."

"Dat is er een aantal. Mijn debuut, thuis tegen PAOK, was heel bijzonder. Net als ons Europa League-avontuur in dat seizoen dat we helaas niet met de cup konden bekronen. En het winnen van de landstitel en de KNVB-beker dat we met de fans vierden, zal ik ook nooit vergeten. Ik heb heel veel mooie herinneringen aan mijn eerste periode bij Ajax", aldus de Deense international.