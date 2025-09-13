AD Voetbalpodcast
'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
Meldingen
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Dolberg duidelijk: "Ik denk dat ik een echte Ajax-spits ben"

Cherine
Kasper Dolberg
Kasper Dolberg Foto: © Pro Shots

Ajax heeft zich recentelijk versterkt met een bekende van de club, Kasper Dolberg. De Deense international maakt zijn terugkeer in Amsterdam en gelooft dat hij een belangrijke kracht kan zijn voor de Amsterdammers.

"Ik denk dat ik een echte Ajax-spits ben", vertelt Dolberg in een interview met De Telegraaf. "Een nummer negen die veel in het spel wordt betrokken en alle onderdelen van het spel moet beheersen. Ik heb de kwaliteiten en weet wat er van me wordt verlangd. Daardoor geloof ik erin veel goals te kunnen gaan maken."

"Dat is er een aantal. Mijn debuut, thuis tegen PAOK, was heel bijzonder. Net als ons Europa League-avontuur in dat seizoen dat we helaas niet met de cup konden bekronen. En het winnen van de landstitel en de KNVB-beker dat we met de fans vierden, zal ik ook nooit vergeten. Ik heb heel veel mooie herinneringen aan mijn eerste periode bij Ajax", aldus de Deense international.

Gerelateerd:
Anton Gaaei

Ajax-tweetal moet het ontgelden: "Er gaat een hele hoop mis"

0
Davy Klaassen kijkt bedrukt

Klaassen verklaart pijnpunt Ajax: "Hadden we het moeilijk mee"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Kasper Dolberg
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen

Driessen haalt uit naar Ajax-speler: "Hij is nogsteeds een dooie"

0
Owen Wijndal in discussie met Mika Godts

Wijndal over Ajax-collega: "Hij kan passen, maar doet het niet"

0
Mirte van Koppen juicht na haar goal voor Ajax

Samenvatting: Ajax Vrouwen wint in Europa Cup van Sturm Graz

0
Bram van Polen

Bram van Polen enthousiast: "Het is wel echt een Ajax-spits"

0
Hakim Ziyech

Deze voormalig Ajax-spelers zijn nog transfervrij op te pikken

0
Aaron Bouwman in de Johan Cruijff Arena

ESPN noemt Ajax-talenten tussen deze 20 parels in de Eredivisie

0
Danny Koevermans

Koevermans reageert op 'verrassende' statistiek: "Had Ajax verwacht"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd