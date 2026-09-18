Dolberg geniet van Ajacied: "Fijn om met hem samen te spelen"
Kasper Dolberg is enthousiast over de komst van Julian Brandt naar Ajax. De Deense spits speelde voor het eerst samen met de Duitse middenvelder en merkte direct dat Brandt met zijn kwaliteiten van grote waarde voor hem kan zijn.
Dolberg heeft sowieso een goed gevoel over de kwaliteitsimpuls die Ajax deze zomer heeft gekregen. "Er zijn natuurlijk veel goede versterkingen bijgekomen. Ook veel spelers die op een mooie leeftijd zitten, ervaring hebben opgedaan en nog altijd hongerig zijn om prijzen te winnen. Ik vind het een heel goede groep", zo vertelt hij aan De Telegraaf.
Vooral de samenwerking met Brandt stemt hem tevreden. "Volgens mij was dit vandaag de eerste keer dat ik met Julian Brandt speelde. Dat was erg prettig. Als spits speel je graag met iemand die voortdurend naar je zoekt en altijd oog voor je heeft. We moeten elkaar nog beter leren vinden en aanvoelen, maar ik weet zeker dat dat gaat komen. Het is heel fijn om met hem samen te spelen. Ik voel me nu beter in het team dan vorig jaar. Met zo veel goede spelers om me heen is het zeker prettiger."
Tegelijkertijd weet Dolberg dat hij zelf stappen moet zetten. De spits heeft daarover gesproken met trainer Michel Sanchez. "Hij wil vooral dat ik agressiever ben in het strafschopgebied. Dat is het belangrijkste punt. Hij ziet volgens mij wat ik kan bijdragen in de opbouw en aan de bal. Maar in de zestien wil hij dat ik meer doelpunten maak en agressiever ben. Daar hebben we veel over gesproken."
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