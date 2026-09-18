Meldingen
2026-09-15
Yves Bissouma
BREAKING | 'Bissouma bereikt akkoord met Ajax: details bekend'
2026-09-14
Jordi Cruijff
BREAKING | Jordi Cruijff wil weer stunten bij Ajax: "Transfervrij"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Dolberg geniet van 'monster' bij Ajax: "Heb een goede relatie"

Sara
bron: De Telegraaf
Kasper Dolberg
Kasper Dolberg Foto: © BSR Agency

Kasper Dolberg was afgelopen wedstrijd tegen Willem II belangrijk met twee assists en een treffer. De Deense spits heeft Marcos Leonardo en Tolu Arokodare als concurrenten, maar probeert ook juist van ze te leren.

Dolberg voerde gesprekken met trainer Michel Sanchez over wat er beter moet. "Hij wil vooral dat ik agressiever ben in het strafschopgebied. Dat is het belangrijkste punt. Hij ziet volgens mij wat ik kan bijdragen in de opbouw en aan de bal. Maar in de zestien wil hij dat ik meer doelpunten maak en agressiever ben. Daar hebben we veel over gesproken", vertelt hij aan De Telegraaf.

Hij neemt daarin zijn boomlange en ijzersterke ploeggenoot Arokodare als voorbeeld. "Tolu is een monster in het strafschopgebied. Hij is er een specialist in om zich goed te positioneren. Op de training praten we veel over zijn timing, want die is geweldig. Ik heb een goede relatie met hem. Over dit seizoen heb ik een goed gevoel. Maar we hebben nog veel te verbeteren en te bewijzen. De fundering ligt", besluit hij. 

Zet in op Ajax tegen Excelsior!

Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen Excelsior. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
De Europa League-trofee

'Zeer slecht nieuws voor Ajax, rampweek op Europees gebied'

0
Xavi Hernandez

Xavi presenteert eerste Oranje-selectie: Ajax-spelers ontbreken

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Kasper Dolberg Tolu Arokodare
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft reageert: "Die heeft nog nooit een vlieg doodgeslagen"

0
Tolu kijkt teleurgesteld toe tijdens Ajax - PSV

Tolu maakt indruk bij Ajax: "Snapte niet dat hij gewisseld werd"

0
Marc Ter Stegen met een tasje bij de spelersbus van Ajax

"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"

0
Rob Jansen

Jansen openbaart: "Ging krankzinnig omhoog in het Overmars-tijdperk"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Zeer slecht nieuws voor Ajax, rampweek op Europees gebied'

Xavi presenteert eerste Oranje-selectie: Ajax-spelers ontbreken

Dolberg geniet van 'monster' bij Ajax: "Heb een goede relatie"

Bouwman in Jong Oranje of het grote Oranje? "Komt nog te vroeg"

Tolu ontvangt prachtig nieuws na sterke seizoensstart bij Ajax

Ajax was concreet voor oud-speler AZ: "Clubs kwam er niet uit"

Amrabat krijgt sneer terug van bondscoach: "Respect dwing je af"

Hans Kraay looft Ajacied: "Daar wilde niemand met hem op de foto"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws