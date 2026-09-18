Dolberg geniet van 'monster' bij Ajax: "Heb een goede relatie"

Kasper Dolberg was afgelopen wedstrijd tegen Willem II belangrijk met twee assists en een treffer. De Deense spits heeft Marcos Leonardo en Tolu Arokodare als concurrenten, maar probeert ook juist van ze te leren.

Dolberg voerde gesprekken met trainer Michel Sanchez over wat er beter moet. "Hij wil vooral dat ik agressiever ben in het strafschopgebied. Dat is het belangrijkste punt. Hij ziet volgens mij wat ik kan bijdragen in de opbouw en aan de bal. Maar in de zestien wil hij dat ik meer doelpunten maak en agressiever ben. Daar hebben we veel over gesproken", vertelt hij aan De Telegraaf.

Hij neemt daarin zijn boomlange en ijzersterke ploeggenoot Arokodare als voorbeeld. "Tolu is een monster in het strafschopgebied. Hij is er een specialist in om zich goed te positioneren. Op de training praten we veel over zijn timing, want die is geweldig. Ik heb een goede relatie met hem. Over dit seizoen heb ik een goed gevoel. Maar we hebben nog veel te verbeteren en te bewijzen. De fundering ligt", besluit hij.