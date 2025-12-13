Dolberg haakt in op blessure: "Het duurde langer dan verwacht"

De rentree van Kasper Dolberg bij Ajax verloopt tot nu toe moeizaam. De Deense spits, die afgelopen zomer op de valreep terugkeerde in Amsterdam, moest door een buikwandblessure langere tijd toekijken. Sinds zijn terugkeer kwam hij slechts tot acht officiële duels en twee doelpunten. Toch kijkt Dolberg positief naar de toekomst en is hij blij om weer deel uit te maken van de selectie.

"Dat was moeilijk en dat was niet wat ik me had voorgesteld toen ik terugkwam", zegt Dolberg op de clubsite. "Het duurde langer dan verwacht en elke week keek ik uit naar de volgende week. Het voelt goed nu en het voelt goed om weer te trainen en te spelen met de jongens. Ik heb veel zin in de komende periode die komen gaat."

Dolberg vertrok in 2019 bij Ajax en speelde daarna bij Nice, Sevilla, Hoffenheim en Anderlecht. Nu is hij weer terug op bekend terrein. "Ik realiseerde me pas hoe leuk het hier was toen ik wegging. Het voelt gewoon goed om terug te komen. Het is zo'n leuke club en er staan zulke leuke mensen omheen. Ik ben blij dat ik terug ben."

Vooral de Europa League-campagne met Ajax staat nog helder op zijn netvlies. "De duels met Olympique Lyon waren het mooiste. Het was te gek, thuis in eigen stadion, maar ook om daarheen te gaan en het gevoel te hebben dat je in vijf minuten alles kwijtraakt. We trokken het toch over de streep. Het waren veel emoties."