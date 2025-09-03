Dolberg in de basis? "Dat kan veel makkelijker dan met Weghorst"

"Ik vond het altijd een hele mooie speler", sprak hij bij 'De Voetbalkantine' op ESPN. "Technisch vaardig, altijd heel koel voor de goal. Hij heeft ook de nodige ervaring met de clubs die hij heeft gehad. Dus ik denk dat het voor Ajax een goede spits is", aldus Boussaboun.

"Het is iemand die inhoud heeft en het is iemand waarmee je verder kan voetballen", vervolgt hij enthousiast. "Hij heeft ook diepte in zijn spel en ik denk dat dat belangrijk is voor dit Ajax. Hij is veel dynamischer. Hij kan een actie maken en wegdraaien. Hij heeft ook een versnelling. Spelers als Berghuis willen ook in de kleine ruimtes doorvoetballen. Dat kan veel makkelijker dan met Weghorst", besluit Boussaboun over de tactiek van trainer John Heitinga.