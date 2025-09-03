AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Dolberg in de basis? "Dat kan veel makkelijker dan met Weghorst"

Niek
Wout Weghorst treurt
Wout Weghorst treurt Foto: © Pro Shots

Ajax wist zich dinsdagavond definitief te versterken met Kasper Dolberg en Ali Boussaboun kijkt uit naar de terugkeer van de Deense centrumspits. De voormalig profvoetballer heeft hoge verwachtingen van de aanvaller. 

"Ik vond het altijd een hele mooie speler", sprak hij bij 'De Voetbalkantine' op ESPN. "Technisch vaardig, altijd heel koel voor de goal. Hij heeft ook de nodige ervaring met de clubs die hij heeft gehad. Dus ik denk dat het voor Ajax een goede spits is", aldus Boussaboun.

"Het is iemand die inhoud heeft en het is iemand waarmee je verder kan voetballen", vervolgt hij enthousiast. "Hij heeft ook diepte in zijn spel en ik denk dat dat belangrijk is voor dit Ajax. Hij is veel dynamischer. Hij kan een actie maken en wegdraaien. Hij heeft ook een versnelling. Spelers als Berghuis willen ook in de kleine ruimtes doorvoetballen. Dat kan veel makkelijker dan met Weghorst", besluit Boussaboun over de tactiek van trainer John Heitinga. 

