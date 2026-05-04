Dolberg in vorm: "Ik geloof niet zo in een schop onder zijn kont"
Ajax speelde zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 2-2 gelijk tegen PSV en Kasper Dolberg was één van de grote uitblinkers. Ook Kenneth Perez heeft genoten van de Deense centrumspits. De voormalig profvoetballer hoopt dat het 'ijskonijn' mag blijven staan.
"Het is bij Dolberg nooit te peilen, omdat hij superintrovert is. Je kunt zeggen dat hij het even wilde laten zien, maar ik heb geen idee", sprak hij zondag bij Dit Was Het Weekend. "Want hij straalt in niets uit: ik zal het eens even laten zien. Maar het was een genot om naar hem te kijken qua balbehandeling en gogme. Hij was echt de spil in het aanvalsspel van Ajax", blikt Perez terug.
"Hij hield de bal geweldig vast en had de totale controle over wat er om hem heen gebeurde", vervolgt hij enthousiast. "Hij was eigenlijk degene bij wie alle aanvallen begonnen. In alle situaties wist hij precies wat er om zich heen gebeurde en hij kon het ook uitvoeren. Misschien is hij geprikkeld en gaat hij het verdedigende werk ook doen...", aldus Perez, die wel een kanttekening plaatst. "Ook hij kon het maar zestig minuten volhouden."
Perez denkt niet dat trainer Oscar Garcia de aanvaller hoeft te triggeren. "We hebben gezien wat hij kon onder Peter Bosz", blikt hij terug. "Ik geloof niet zo in een schop onder zijn kont. Zulke introverte jongens moeten gewoon zichzelf mogen zijn. Die vinden het heel moeilijk om de confrontatie met zo’n trainer aan te gaan. Ik heb een jongste zoon die precies zoals Dolberg is. De beste tactiek is dat je ze ontzettend in hun waarde moet laten", adviseert Perez.
"Dan komen hun kwaliteiten echt naar voren. Je hebt er soms twijfels over of ze het wel leuk vinden, want ze laten geen enkele emotie zien", erkent hij. "Ik begrijp heel goed dat je van buitenaf denkt: kom op, man. Dan heb je die andere, Wout Weghorst, en denk je: oh, wow. Maar als je een trainer bent die van voetbal houdt en voetbal kunt waarderen, dan kies je toch tien van de tien keer voor dit", besluit Perez over een mogelijke (vaste) basisplek voor Dolberg.
