'Dolberg in wachtkamer; Ajax moet mogelijk lang op miljoenen wachten'
FC Midtjylland is nog niet bereid een concrete aanbieding te doen op Kasper Dolberg. Volgens sportjournalist Farzam Abolhosseini van Tipsbladet moet Franculino Djú vertrekken voordat contact met Ajax gezocht zal worden.
Midtjylland wist Rasmus Kristensen al aan de trekken. De club wil kampioen worden en is ambitieus. Een spits van het kaliber Dolber past bij de ambities van de club, meent Abolhosseini. "Als Dolberg naar FC Midtjylland gaat, zal hij echt heel erg duur zijn", begint de verslaggever in Transferguru op Podimo.
"Het zou kunnen gebeuren, maar ik denk dat ze afwachten of Franculino vertrekt. Franculino móét spelen. Hij moet voor een flink bedrag van miljoenen worden verkocht." Franculino heeft een prijskaartje van zo'n 30 miljoen, waardoor de club pas in actie zal komen bij een verkoop van de getalenteerde spits.
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