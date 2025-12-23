Kick-off
Verweij over gesprek met Beuker: "Heeft totaal niet die ambitie"
Dolberg is een grootverdiener bij Ajax: dit is wat hij verdient

Kasper Dolberg keerde afgelopen zomer terug bij Ajax. De 28-jarige spits moest eerst herstellen van een langdurige blessure, maar is inmiddels weer fit en scoort volop.

Ajax betaalde 10 miljoen euro voor de Deen, met mogelijke bonussen die het totaalbedrag naar 12 miljoen euro kunnen brengen. Dolberg moest aanvankelijk de concurrentiestrijd aangaan met Wout Weghorst, maar door diens blessure werd hij de vaste spits.

Volgens Capology behoort Dolberg tot de grootverdieners bij Ajax. Zijn basissalaris bedraagt 3,53 miljoen euro per jaar, met bonussen kan dit oplopen tot ongeveer 4,4 miljoen euro. Samen met Ko Itakura is hij een van de best betaalde spelers in de Johan Cruijff ArenA.

Per maand ontvangt Dolberg ongeveer 294.000 euro, wat neerkomt op 9.489 euro per dag of 395 euro per uur. Zijn contract in Amsterdam loopt nog door tot medio 2029.

Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws Kasper Dolberg
